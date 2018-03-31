云南楚雄一辆货车侧翻 致3死11伤

原标题：云南楚雄一货车侧翻致3死11伤
3月29日19时18分许，云南楚雄市城郊楚南路楚雄火车北站附近路段发生一起货车侧翻的道路交通事故。截止3月30日18时，事故造成乘车人员2人当场死亡，1人经送医院抢救无效死亡，11人不同程度受伤入院，2人未受伤。事故未造成其他车辆及人员损伤。
事故发生后，楚雄市迅速启动应急预案，相关部门迅速进行事故处理和组织救援工作，成立事故应急处置机构，组建6个工作组积极投入事故善后处置相关工作。
目前，事故死者遗体已得到妥善处理，伤者均已得到妥善救治和照顾，其亲属情绪稳定，事故调查及其他善后工作正有序开展。（央视记者 申泷洋）
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