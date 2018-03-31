我国发射首个民用业务卫星星座 3颗光学卫星组成

原标题：我国成功发射首个民用业务卫星星座 由3颗光学卫星组成
今天中午（31日）11点22分，我国在太原卫星发射中心成功以“一箭三星”方式发射3颗光学卫星。11点56分，3颗卫星成功入轨。这也是我国成功发射并将投入使用的首个民用业务卫星星座。3颗光学卫星又名高分一号02、03、04星，卫星充分继承了高分一号卫星成熟技术，是由性能相同、状态一致的3颗卫星组成星座。
卫星可采集空间分辨率全色2米、多光谱优于8米，单星成像幅宽大于60公里的遥感影像。3星成功组网运行后，可实现同一地区2天重访，15天全球覆盖的高分辨率遥感能力。将在自然资源山水林田湖草等行业的调查、监测及监管中发挥重要作用。（央视记者 崔霞 张雷 徐静 ）
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