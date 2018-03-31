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龚明珠任内蒙古发改委主任 李仲开任信委主任

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2018年03月31日 14:47 澎湃新闻
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　　原标题：内蒙古自治区人民代表大会常务委员会决定任免职名单

　　2018年3月31日内蒙古自治区第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议通过

　　决定任命：

　　龚明珠为自治区发展和改革委员会主任；

　　李仲开为自治区经济和信息化委员会主任；

　　冯任飞为自治区住房和城乡建设厅厅长；

　　许宏智为自治区卫生和计划生育委员会主任。

　　决定免去：

　　包满达的自治区发展和改革委员会主任职务；

　　王秉军的自治区经济和信息化委员会主任职务；

　　欧阳晓晖的自治区卫生和计划生育委员会主任职务；

　　佟国清的自治区文化厅厅长职务。

　　来源：微信公众号“内蒙古日报”

责任编辑：桂强

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