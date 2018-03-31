你关心的房地产税 最新情况都在这里

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时下，关于房地产税立法推进的消息成为热议话题。多位业内人士建议，加快制度建设，“开门”立法，推动房地产税实施，最大程度凝聚社会共识。

立法工作进入“快车道”

今年的政府工作报告提出，要“健全地方税体系，稳妥推进房地产税立法。”

3月7日，财政部副部长史耀斌表示，我国房地产税实施的总体思路是 “立法先行、充分授权、分步推进”。

目前，全国人大常委会预算工作委员会、财政部以及其他有关方面正在抓紧起草和完善房地产税法律草案。

史耀斌表示，房地产税作为一个世界通行的税种，有一些共性的制度安排，其中包括：对所有的工商业住房和个人住房，按照评估值征税；均有一些税收优惠；收入归属于地方政府；需要建立完备的税收征管模式。

业内人士认为，通过这四点可供参考的制度安排，加上“立法先行、充分授权、分步推进”的总体思路，未来房地产税的大致框架其实已浮出水面。

具体到房地产税开征时间，由于立法工作尚在初审准备阶段，业内人士普遍认为近期开征的可能性不大。

尽管如此，已足以影响人们对房地产市场的预期。

房地产税如何征？

目前，公众关注的焦点在房地产税征收的税基是什么？免征条件是什么？税率定在多少合适？

多位业内人士认为，从政府透露的信息可以明确，房地产税会有一些减免措施，类似于个税的起征点。

北京大学财税法研究中心主任刘剑文认为，不是所有的房产都要纳税，需要保证居民的基本居住需求。

“比如，按照人均30平方米或50平方米进行扣除，保证三口之家100平方米的房子无需纳税，保障居民的基本居住需要。”

有人建议，房地产税收取方法可以按照套数征收。对此，青岛大学易宪容教授认为，单纯以套数征收房地产税不合理。

住房在价值上很悬殊，一套住房可以值10万元，也可以值千万元甚至更高，如果以一套住房作为免征税的标准，会导致征收的不公平。

至于房地产税的税率如何确定，刘剑文建议，税率可以由地方政府根据实际情况自行确定，但必须在中央规定的浮动税率范围内进行调节。

对房地产市场影响几何？

征收房地产税会不会降房价？

在恒大集团首席经济学家任泽平看来，从国外实践经验看，房产税不是政府抑制房价过快上涨的关键手段。

房地产税能否抑制房价，主要在于房产税是否会改变市场预期和供需关系。

在人口持续流入、经济和产业发展前景好的城市，市场需求旺盛，供不应求，房产税会被转嫁给需求方，推高房价和房租，并不能抑制房价上涨。

业内人士认为，房地产税出台的初衷并不是简单应对高房价，而是调整中央和地方财税分配体系。

刘剑文说，房地产税作为税收的一种，最主要的功能是组织财政收入，控房价并不是房地产税的最主要功能。

在新城控股高级副总裁欧阳捷看来，征收房地产税在某种程度上是为了弥补和替代不断减少的土地财政。

随着存量房时代下土地财政的减少，保有环节房地产税的重要性日益凸显。

不过在上海证券研究所首席分析师胡月晓看来，房地产税可以成为地方重要财源，但短期难以完全替代土地出让收入。

房地产税不能“单兵突进”

部分业内人士和媒体认为，推动房地产税立法和实施，需要加快制度建设，清除各项障碍，科学设定税率。

更为重要的是，需要加大公众参与度，最大程度凝聚社会共识。

任泽平认为，实施房地产税有六大前提条件，均需加快推进：

一是开展全国的住房普查，掌握全国住房的基本情况。

二是建立全国统一的不动产登记系统，准确及时地采集房屋登记和交易数据，实现全国联网、实时查询。

三是统一界定房屋性质。

四是完成房地产税收改革。目前在房地产税收环节，约有10个税种，应重新设置建设、交易、保有环节税赋，避免重复征税。

五是完成《城镇住房保障条例》立法，清楚界定居民“基本住房标准”，以确定房地产税的免征条件。六是完成修订《税收征管法》，为依法治税提供依据。

胡月晓认为，房地产税承担主体是家庭，推出房地产税意味着家庭支出增加。

因此，要缓和甚至完全对冲这种影响，房地产税出台前尤其需改善国民收入中要素分配关系，即加大劳动在国民收入初次分配中的比重，老百姓才有钱缴纳房地产税。

舆论普遍认为，征收房地产税已经按下确认键，希望接下来的每一步行动都能更加透明，有权威的信息和公开的讨论，逐步凝聚社会共识，最终确立最有利于国计民生的征收方案。

来源：半月谈

责任编辑：霍宇昂