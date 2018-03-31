原标题：武汉3名市管干部一次性被查，曾搭班子5年，系一正两副

武汉市人民政府参事徐秋成、武汉市民防办公室副主任盛英友，以及武汉市民防办公室原巡视员袁为民，涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查，并被采取留置措施。

从通报消息来看，同日被查的三人中，盛英友、袁为民系同事，均为武汉市民防办公室领导班子，一人为副主任，一人原为巡视员。

但湖北日报微信（ID：hubeiribao）发现，事实上，上述三人均是老同事。被查时身份为武汉市人民政府参事的徐秋成，前一个职务，正是武汉市民防办一把手：党委书记、主任。且三人一起共事的时间不短。

徐秋成：卸任主任后被聘为参事

2016年12月20日，长江日报公布了一份“新聘、续聘武汉市人民政府参事”的29人名单，徐秋成以“武汉市民防办原党委书记、主任”身份上榜。和他的名字相邻的，是华中科技大学原校长李培根。

据《（武汉）市人民政府关于周玉珍等职务任免的通知》（武政任〔2009〕19号）显示，2009年9月，徐秋成被任命为武汉市民防办公室主任。又据《（武汉）市人民政府关于陈伟等职务任免的通知》（武政任〔2015〕3号），2015年4月，徐秋成被免去防办主任职务。

盛英友：负责民防经费预（决）算

在2010年5月公布的《（武汉）市人民政府关于王继连等职务任免的通知（武政任〔2010〕6号）》中，盛英友被任命为武汉市民防办公室副主任。

关于盛英友最新公开活动的报道，出现在去年12月15日。当天，盛英友到武汉市江夏区调研人防指挥通信业务。

当时，盛英友表示，武汉市民防办支持江夏区在2018年开展大型组织指挥人防演练，他要求江夏区在设立点位上，按照实战、实训、实兵的要求提前谋划，把演练纳入到军事斗争准备重要层面。

公开资料显示，盛英友负责民防经费预（决）算、民防国有资产管理、政府采购、统计、民防建设经费监督管理等工作。

袁为民：拉响悼念汶川地震防空警报

在担任武汉市民防办巡视员之前，袁为民也曾出任过民防办副主任一职。

据长江网报道：2008年5月19日14时28分，武汉全城防空警报长鸣，悼念在“5·12”汶川大地震中丧生的同胞们。当时启动防空警报的，正是时任武汉市民防办副主任袁为民。

作为巡视员，袁为民负责人防工程建设、平战结合管理、安全生产管理工作；负责后湖专业队人防工程建设；分管工程处；联系市人防战备设施管理所。

据《（武汉）市人民政府关于祝方东等职务任免的通知（武政任〔2014〕9号）》，2014年10月，袁为民被免去民防办巡视员职务。

三人同时共事5年左右

湖北日报微信（ID：hubeiribao）检索发现，在搭班子期间，三人经常一起参加活动。

据湖北省人民防空办公室官网的一则消息显示，2014年1月，武汉市委组织部对市民防办领导班子及2013年绩效目标工作进行检查考评，市民防办党委书记、主任徐秋成，以及班子成员袁为民、盛英友等参加考评。

2014年7月8日至9日，“武冈-14”地震•通信应急演练在黄冈市英山县红山镇举行。武汉市民防办主任徐秋成、巡视员袁为民、副主任盛英友等在现场指导、观摩。

根据前文所述三人任免信息的起止时间，徐秋成、盛英友、袁为民同时在武汉市民防办共事的交集时间，有5年左右。

责任编辑：桂强