朱鹏当选山西运城市市长

原标题：市四届人大四次会议举行第三次全会 刘志宏主持 朱鹏当选运城市人民政府市长
新当选的运城市人民政府市长朱鹏进行宪法宣誓。微信公众号“运城新闻网” 图
3月31日，运城市四届人大四次会议举行第三次全体会议。
大会主席团常务主席、本次会议执行主席刘志宏主持会议。主席团常务主席、本次会议执行主席安雅文、杜自立、侯伟建、郭宏、张守相、贾爱珍、张汪尤、赵振国在主席台前排就座。
会议应出席代表421人，实出席407 人，符合法定人数。
会议表决通过总监票人、监票人、总计票人名单；补选运城市人民政府市长。
根据大会选举办法和计票结果，经大会主席团确认，本次选举结果有效。朱鹏当选运城市人民政府市长。
根据大会主席团《运城市第四届人民代表大会第四次会议组织宪法宣誓安排意见》，全场起立，奏唱国歌后，新当选的运城市人民政府市长朱鹏进行宪法宣誓。
来源：微信公众号“运城新闻网”
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