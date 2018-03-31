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朱鹏当选山西运城市市长

朱鹏当选山西运城市市长
2018年03月31日 18:17 澎湃新闻
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　　原标题：市四届人大四次会议举行第三次全会 刘志宏主持 朱鹏当选运城市人民政府市长

新当选的运城市人民政府市长朱鹏进行宪法宣誓。微信公众号“运城新闻网” 图新当选的运城市人民政府市长朱鹏进行宪法宣誓。微信公众号“运城新闻网” 图

　　3月31日，运城市四届人大四次会议举行第三次全体会议。

　　大会主席团常务主席、本次会议执行主席刘志宏主持会议。主席团常务主席、本次会议执行主席安雅文、杜自立、侯伟建、郭宏、张守相、贾爱珍、张汪尤、赵振国在主席台前排就座。

　　会议应出席代表421人，实出席407 人，符合法定人数。

　　会议表决通过总监票人、监票人、总计票人名单；补选运城市人民政府市长。

　　根据大会选举办法和计票结果，经大会主席团确认，本次选举结果有效。朱鹏当选运城市人民政府市长。

　　根据大会主席团《运城市第四届人民代表大会第四次会议组织宪法宣誓安排意见》，全场起立，奏唱国歌后，新当选的运城市人民政府市长朱鹏进行宪法宣誓。

　　来源：微信公众号“运城新闻网”

责任编辑：霍宇昂

运城市朱鹏市长
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