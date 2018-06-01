美国强征钢铝关税遭多国批评 外交部回应

原标题：美国强征钢铝关税遭多国批评 华春莹：让子弹乱飞不具建设性
据“外交部发言人办公室”公众号消息，在6月1日外交部例行记者会上，有记者问：据报道，美国商务部宣布将从6月1日起对欧盟、加拿大、墨西哥输美钢、铝产品分别征收25%和10%的关税，引发有关各方强烈批评。
欧盟委员会主席容克表示，美方此举是完全的保护主义，在世界贸易中实施单边措施完全不可接受，欧盟将很快宣布平衡美方关税的措施。法国总统马克龙称，美方决定是非法和错误的。德国财长肖尔茨称将作出强有力回应。加拿大总理特鲁多表示此举完全不可接受。墨西哥也宣布了相应的反制措施。中方对此有何评论？
华春莹：你提到的这一消息各方都非常关注。当前国际格局正发生前所未有的深刻变化，热点难点问题层出不穷，单边主义和保护主义日趋抬头。面对这样一个充满不确定性、不稳定性的世界，负责任的国家应当制定负责任的政策，采取负责任的行动，共同努力为世界提供正能量，注入稳定性。
具体到经贸问题，的确，很多国家对当前美方搞单边主义和保护主义感到担忧。我们一向认为，在当前经济全球化深入发展、各国利益日益交融的情况下，以邻为壑，让子弹乱飞，绝不是有效和有益的方式，也绝不具有任何建设性。各国特别是主要经济体，应该坚决反对各种贸易和投资保护主义，维护以世贸组织为核心、规则为基础、公平开放的多边贸易体制，维护正常的国际贸易秩序，促进世界经济的持续复苏和增长。我们愿同有关国家一道，继续坚守多边主义和国际规则，共同努力推进经济全球化进程，构建开放型世界经济。
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