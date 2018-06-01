这国成台湾最后一个非洲“友邦” 外交部这样建议

原标题：外交部：希望有一张中非合作大家庭欢乐的全家福

[环球时报—环球网报道 记者李司坤]随着中国与非洲国家布基纳法索复交，广袤的非洲大陆就只剩下斯威士兰这一个国家还与台湾保持所谓的“邦交关系”。斯威士兰在发展对华关系上将何去何从，中国又将对斯威士兰释放怎样的信号，成为了众多媒体关注的焦点。

在6月1日举行的外交部例行记者会上，有外媒记者就此提问称，斯威士兰是最后一个与台湾有“邦交”关系的非洲国家，中方希望向其传达什么信息？

对此，外交部发言人华春莹反问该记者：“你希望我发出什么信息呢？”

该记者补充问道：（对斯威士兰）有什么建议吗？

华春莹回应称：“我觉得中方的信息都不用我讲了，最近我们释放得已经非常明白和无误了：一个中国原则是大势所趋人心所向，我们也看到，越来越多的国家都在一个中国的原则基础上同中国发展各领域的友好合作，取得了实实在在的进展。”

对于斯威士兰，华春莹表示，我们当然欢迎斯威士兰能够早日加入到中非合作的大家庭，“希望到中非合作论坛北京峰会的时候，我们能有一张中非合作大家庭的欢乐的全家福。”

责任编辑：霍宇昂