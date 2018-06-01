最高法再审张文中案改判无罪 传递什么信号？

原标题：评论丨最高法再审张文中案改判无罪 传递什么信号？

5月31日，最高人民法院对原审被告人物美创始人张文中诈骗、单位行贿、挪用资金再审一案进行公开宣判，撤销原审判决，改判张文中无罪，同时改判原审同案被告人张伟春、原审同案被告单位物美控股集团有限公司无罪，原判已执行的罚金及追缴的财产，依法予以返还。

法庭宣判后，审判长向张文中等作出释明，可以依照《中华人民共和国国家赔偿法》的规定向河北省高级人民法院申请国家赔偿。如申诉人提出申请，相关赔偿程序将依法及时启动。

张文中案是在全面依法治国、加强产权和企业家权益保护的大背景下，最高人民法院依法再审的涉产权和企业家冤错案件的第一案。中国人民大学诉讼制度与司法改革研究中心主任陈卫东表示，张文中案再审与以往不同，过去最高人民法院再审的主要是杀人、强奸、抢劫等刑事犯罪，这次再审纠正的是经济犯罪，并且属于民营企业产权保护方面的案件，这说明最高法院加强人权保障、纠正冤假错案发展到新的阶段。张文中案的重审，这样一起陈年积案被改判有怎样的意义呢？

央视评论：以法治精神落实产权保护

再审改判事关个人荣辱 更彰显产权保护

正义迟到了，但不会缺席。

事实上，从2017年底最高人民法院决定再审张文中案、顾雏军案两起涉及民营企业的重大产权案件以来，本案走向始终牵动人心。它不仅事关张文中个人荣辱，更彰显完善产权保护的落实程度。

“以事实为依据，以法律为准绳”，是我国刑事诉讼法和民事诉讼法规定的基本原则；坚持“有错必纠，有错必改”是凝聚司法公信力的重要途径。最高法对张文中案的提审，认定“物美集团所申报的物流项目和信息化项目均属于国债技改贴息重点支持对象，符合国家当时的经济发展形势和产业政策”、“给予赵某某30万元好处费的行为，并非为了谋取不正当利益，亦不属于情节严重”等，正是遵循了罪刑法定原则，严格遵照罪与非罪标准，通过将一般违法、违规行为与刑事犯罪区分开来，保护了当事人的合法权益，维护了社会公平正义。

依法保护产权新起点：为企业家合法经营撑腰鼓劲

案件的改判，对张文中个人而言，洗刷了10多年冤屈， “百感交集，思绪万千”；而对广大企业家来说，何尝不是一颗定心丸？！它构成了依法保护产权的新起点，成为为企业家合法经营撑腰鼓劲的标杆案件。都说“纠正一个案子胜过一沓子文件”，这样一起改判，所释放的加强产权保护、加强企业家合法权益保护的决心，平等对待各类所有制经济、鼓励支持引导民营经济发展的政策精神，掷地有声，充满示范意义，传递出强大信念。

保护产权：从中央精神走向法治落实

有恒产者方有恒心，产权是社会主义市场经济的基石。正是意识到今天中国产权保护存在的一些薄弱环节和问题，近年来，中央连续出台了相关政策措施，健全以公平为核心原则的产权保护制度。从多次重申牢牢坚持“两个毫不动摇”到强调加快培养“具有国际视野的企业家”；从完善产权保护制度到大力弘扬优秀企业家精神，以法治维护产权保护，以制度落实对企业家的呵护，成为顶层设计视野中的高频词。今年“两高”工作报告重申产权保护的重要性，张文中案的改判，以及接下来一系列对产权案件的依法甄别纠正，都意味着对保护产权与企业家精神，将从中央精神向法治层面进一步落实。

学术界一直有一种看法，就是产权案件甄别纠正可能比起呼格吉勒图案、聂树斌案等“命案”更难。产权案件纠错之难，难在罪与非罪界限不清晰。加上特定历史条件下，民营企业经营过程中或多或少都存在不规范问题，地方各种势力的交织与干预构成涉产权案件纠错的障碍，复杂程度更进一步提升。如何依法妥善处理这些违规问题，如何做到违规与犯罪准确区分，如何摆脱案外因素对案件审理的影响，构成了今天司法如何保护产权的重要命题。

改革开放四十年，民营企业与民营企业家无疑是推动中国经济大潮的重要力量。正是无数优秀企业家的摸爬滚打、敢为天下先，创造了一个又一个中国奇迹。十九大报告中指出，激发和保护企业家精神，鼓励更多社会主体投身创新创业。因此，以法治精神落实产权保护，用制度为优秀企业家撑腰鼓劲，不仅是全面依法治国的必然要求，也是对“激荡四十年”最好的致敬。

文丨央视评论特约撰稿 之山

责任编辑：霍宇昂