挑拨中俄关系又出最新套路 还扯上了计划生育

原标题：挑拨中俄关系又出最新套路

中俄两国的蜜月期，再次续费啦。很快，青岛将举行新一届的上合峰会，俄罗斯总统普京将访华并出席，这也是普京再次当选总统后首次出访大国。

刀妹在网上刷着消息，却看到一个清奇的报道，在一片掌声和鲜花中非常显眼。

纳尼？这两件事有关系吗？

重点

仔细做了阅读理解之后，刀妹帮助大家划出这篇报道的重点：

1

俄罗斯媒体大量转发彭博社一篇独家报道，该报道援引了几个匿名消息人士的话，说2019年中国会取消plan生育，全面放开让大家生生生（这已经被辟谣了）。

2

俄罗斯社会吓坏了，担心中国对俄罗斯的威胁，特别是对远东和西伯利亚的威胁将因为更多的中国人出生而加强。

3

具体威胁包括：中国移民大量增多、破坏森林、破坏土壤、觊觎领土。

4

“莫斯科回声”广播电台一档脱口秀做了个民调，超过60%的俄民众认为，中国取消plan生育是严重威胁。

这是近年来非常典型的，在俄罗斯社会流传的“中国威胁论”版本。联想一下，最近接连有类似报道。比如，俄5万人请愿制止中国人买贝加尔湖畔土地。

再比如，中国农民在俄罗斯远东种地，引发当地居民不满。

再看看中国的舆论场，对俄罗斯的负面看法也很常见。尽管中俄政治关系堪称蜜月，但民间的互疑情绪一直比较浓厚。这构成了中俄关系整体上的复杂性，也成为另有用心的第三方，挑拨中俄关系的一个基础性条件。

互疑

如何看待俄罗斯，在中国社会一直存在争议。而在俄罗斯社会，也存在同样的争议。近年来，俄罗斯民间对中国的防范心理有所上升，主要是以下几个方面。

1，对中国强大的忌惮之心。西方对俄罗斯的遏制始终没有放松，因为克里米亚问题，还在收紧。俄罗斯更多向东看，促成了中俄战略关系的进一步密切。但与此同时，俄罗斯对中国崛起的感知越发强烈，同时难免会产生这样那样的想法。

在俄罗斯，亲西方的力量始终存在。一些人对与中国交好，存在功利性和临时性心理，对中国崛起是忌惮的。这也是为什么“中国威胁论”在俄罗斯社会有不小的市场。

2，对俄罗斯发展相对滞后的失落之心。过去中国是苏联的小弟，在综合实力上，中国不可与苏联比肩。但现在中国已经把俄罗斯甩开了一大截，而且这个差距还在扩大。

如此之大的实力对比落差，会让不少俄罗斯民众产生心理不适。这会自然而然体现在对待中国的态度上。

3，大国沙文主义残余的自负之心。俄罗斯民族有过一段帝国历史，今天仍有一些俄罗斯人怀念它。俄罗斯民族自尊心很强，是骄傲的民族，甚至有些自负，大国沙文主义的残余影响没有被清除。怀着优越感的人，其内心深处，对中国是不够尊重的，他们更加不能接受中国的崛起。

而虽然中国国力有了大幅度提升，但国民生活水平，以及国民素质不平衡。俄罗斯人对中国人的印象，很大程度上来自于他们在生活中能看到，打过交道的中国小商小贩。这些小商贩，在俄罗斯讨生活相当不容易，活得没那么精致，衣着没有俄罗斯人那么讲究，容易引起俄罗斯人的轻视之心，进而投射到对整个中国的态度上。

上述的这些情况是客观存在的，问题是，他们在俄罗斯社会有多大代表性？会对中俄战略关系造成负面影响吗？这是需要认真研讨的。

挑拨

毫不意外，西方媒体特别喜欢报道这类中俄民间龃龉的消息。

刀妹拜托了学习俄语的朋友，在俄文主流媒体上寻找有关中国威胁的报道，基本没有。报道彭博社那个计划生育“小道消息”的挺多，但联系上威胁俄国家安全的并不多见。

上文提到的“莫斯科回声”，是目前为数不多的仍然报道反对派和批评普京活动的亲西方自由派媒体。

俄罗斯著名民意调查机构社会舆论基金会公布的最新民调结果显示，中国已连续5年被俄罗斯人视为对俄罗斯经济发展最为重要的国家，今年持这种观点的受访者比例高达48%。位居第二位的是白俄罗斯，为26%，其次是德国，为23%。

在俄罗斯人认为最为友好国家的名单中，去年该基金会的民调显示，中国位居第一位。在今年的此次民调中，中国仅仅比白俄罗斯低一个百分点（二者分别为58%和59%），居第二。

趋势

2017年5月15日，普京在北京召开了针对俄罗斯媒体的记者会。会上有记者问普京，是否担心中国的强大会在经济方面吞没俄罗斯？

普京表示，俄罗斯不会畏惧任何国家。同时他强调，“中国的行动不存在任何危险，中国没有要吞没别国的目标，我们两国在所有事务上都赞同彼此，我们不会做任何可能损害我们自身的决定，所以这有什么可担心的？”。

没错，有什么可担心的？

中俄间有关领土的问题在2004年彻底得到解决，两个大国在经过300多年激烈冲突之后最终找到了解决问题的办法。可以说，两国友好已经有了坚实基础。

上合峰会的合作，双方在国际舞台的协调配合，着力发展的经贸关系，都是两国关系保持向前发展的势头的强大助力。

而且，说起中国崛起给俄罗斯人带来的心理落差，可能未来会越来越小。毕竟两个人，你在他刚刚变富的时候有点嫉妒，等到他成为首富，估计也没什么感觉了。

这样的中俄关系，没办法不友好。任何社会都会有反对的声音，更何况俄罗斯是一个多元的社会。两国社会要擦亮眼睛，一些嫉妒的、虎视眈眈的、甚至别有用心的人，巴不得拆散我们，离间我们，把一些不和谐的声音放大。

挑起两国社会的矛盾，他们的目的也就达到了。

但中俄两国的友谊，没那么脆弱。

俄罗斯世界杯就要到了，咱们一起看球！干杯！

责任编辑：霍宇昂