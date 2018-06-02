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中央气象台：云贵降雨需防地质灾害 南海或有台风

中央气象台：云贵降雨需防地质灾害 南海或有台风
2018年06月02日 15:06 央视新闻
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　　原标题：中央气象台：云贵多降雨需防地质灾害 南海将形成台风

　　中央气象台预计，未来三天贵州、云南等地将有分散性大雨或暴雨，上述部分地区还伴有短时强降水、局地雷暴大风等强对流天气。气象部门提醒，云贵一带多山区，未来降雨较多，需注意防范持续降雨可能引发的地质灾害。

　　南海热带扰动将发展为台风

　　中央气象台预计，南海南部的热带扰动今天（6月2日）下午到夜间将加强为热带低压，明后两天将发展为台风，并逐渐向海南东部到广东西部一带沿海靠近。受其影响，南海中南部海域及南沙群岛的风力将逐渐增强到6~8级；4日后，南海北部海域和华南南部将有较强风雨天气。

　　另外菲律宾东南洋面的热带扰动，也有可能于4日到5日发展为台风，提醒东南沿海地区密切关注台风动态，及时做好防御。

责任编辑：霍宇昂

中央气象台南海
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