中央气象台：云贵降雨需防地质灾害 南海或有台风

原标题：中央气象台：云贵多降雨需防地质灾害 南海将形成台风
中央气象台预计，未来三天贵州、云南等地将有分散性大雨或暴雨，上述部分地区还伴有短时强降水、局地雷暴大风等强对流天气。气象部门提醒，云贵一带多山区，未来降雨较多，需注意防范持续降雨可能引发的地质灾害。
南海热带扰动将发展为台风
中央气象台预计，南海南部的热带扰动今天（6月2日）下午到夜间将加强为热带低压，明后两天将发展为台风，并逐渐向海南东部到广东西部一带沿海靠近。受其影响，南海中南部海域及南沙群岛的风力将逐渐增强到6~8级；4日后，南海北部海域和华南南部将有较强风雨天气。
另外菲律宾东南洋面的热带扰动，也有可能于4日到5日发展为台风，提醒东南沿海地区密切关注台风动态，及时做好防御。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 这次蔡英文让整个台湾吞下“奇耻大辱...
- 【 军事 】 美军B52轰炸机再次飞入中国南海九段线
- 【 财经 】 管清友谈掏空父母积蓄买房：谁不是这...
- 【 体育 】 热身-格子+巴萨2将破门 法国3-1意大利
- 【 娱乐 】 杨丽萍黄色长裙神采奕奕清新减龄似少...
- 【 科技 】 小米推出最新“全家桶”，为上市献礼...
- 【 教育 】 毛坦厂家长：有人把自己叫做“垃圾桶...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有