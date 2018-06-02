揭秘航天测量：他们跟踪火箭 靠双手捕捉宇宙速度

原标题：揭秘航天跟踪测量：他们跟踪火箭 靠双手捕捉宇宙速度

今天（6月2日）中午12点13分，我国在酒泉卫星发射中心，成功将高分六号卫星发射升空。

火箭点火起飞后，不到二十秒的时间，我们的肉眼和普通的相机已经看不到火箭的影子了，但是在指控大厅的屏幕上，依然能看到火箭穿云破空、星箭分离的景象。这些画面是怎样得来的呢？下面让我们一起到酒泉卫星发射中心雷达测量站，去看看操作手们是如何练就跟踪火箭这一手绝活的。

火箭发射现场：光学雷达跟踪正常

“双城”是酒泉航天发射场雷达测量站的代号，作为雷达测量站大型光电望远镜的伺服单杆操作手，苏晓光已经执行过几十次航天发射任务，但每次跟踪火箭飞行，他还是有一些紧张。

酒泉卫星发射中心雷达测量站工程师 苏晓光：只有当任务结束，调度口令中传来“双城光学跟踪正常”的时候，我悬着的心才会放下。

火箭点火后的短短300多秒时间里，速度从零迅速升到5000多米每秒，相当于步枪子弹出膛速度的七倍。苏晓光通过手中这根细细的单杆，手动操纵焦距超长的光电望远镜推拉摇移，对高速飞行中的火箭进行捕获和跟踪。

酒泉卫星发射中心雷达测量站工程师 苏晓光：伺服操作手在任务的执行过程中，如果手出现轻微的抖动，目标在视场中会出现剧烈的晃动，甚至会丢失目标，这样严重影响了跟踪测量的效果。

火箭点火起飞后10秒，苏晓光他们操纵设备在计算好的等待点捕获目标，然后根据火箭的尺寸和距离，适时对望远镜的焦距进行调节。普通型号的火箭一二级分离时，操作手会在画面里看到两个目标，而像长征2号F火箭4个助推器分离时，画面中会同时出现5个目标，这些目标不停翻滚，向各个方向移动，会严重影响操作手的判断。

酒泉卫星发射中心雷达测量站工程师 胡玉普：伺服操作手利用自己的经验，通过肉眼观察两个目标的飞行姿态，一级火箭分离后因为没有动力，姿态不稳定，在视场中翻滚，二级火箭因为有动力，有尾焰，目标明显，姿态稳定，以此来准确判别出我们需要跟踪的目标，确保跟踪的目标正确。

操作手面临的另外一个考验就是在跟踪火箭过程中，要及时规避太阳，避免强光照射造成望远镜元器件损坏。

酒泉卫星发射中心雷达测量站工程师 苏晓光：任务中，如果目标与太阳夹角小于十度，这时候视场中会出现眩光，我要主动放弃跟踪，进行规避动作以保护设备安全，规避动作结束之后，我要重新捕获目标并进行稳定跟踪。

这台大型光电望远镜2011年投入使用以来，苏晓光和同事们已经利用这台设备拍摄了60多次航天发射火箭飞行影像，没有出现一次失误。

酒泉卫星发射中心雷达测量站工程师 陆胜旺：后续，我们将加大技术创新，丰富测控手段，努力实现拍得更清晰、跟得更稳定、看得更遥远，记录和呈现火箭飞行全过程的每一个细节。（央视记者 张磊 孔祥鹏 杨桂锦 奉青玲 张杰 赵修德）

责任编辑：霍宇昂