湖北秭归突发山体滑坡致348国道中断 已启动修建

原标题：湖北秭归突发山体滑坡致348国道中断

新华社武汉6月2日电（记者王自宸）湖北省秭归县链子崖处2日凌晨突发山体滑坡导致G348国道路基挡土墙倒塌约70米，目前该路段已全幅中断，当地交通部门已启动应急预案，有序组织车辆通行。

记者2日从宜昌市交通局获悉，2日零时许，G348国道武汉至大理线秭归K460+000路段突发山体滑坡，受其影响，该路段路基挡土墙倒塌约70米，路基影响长度达200米，导致该路段全幅中断，所幸无人员伤亡。

地质灾害发生后，当地交通部门迅速启动应急预案，一方面组织人员设置安全标志、指挥车辆绕行，另一方面研判修建临时通道和制定永久性通行方案。目前，供行人、小汽车、客车通行的4米宽临时通道已启动修建，预计3天内完工。

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