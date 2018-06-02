原标题：（环境）雄安新区将分级分区设立湖长 白洋淀设省级湖长
新华社石家庄6月2日电（记者郭雅茹）记者从河北省水利厅了解到，河北省河长组织体系已全面建立，针对全省湖泊现状，将实施湖长制纳入全面推行河长制工作体系统筹推进，雄安新区也要分级分区设立湖长，白洋淀设一名省级湖长。
目前，河北省的省市县乡全部设立了由党政一把手担任的双总河长。全省河湖分级分段分片设立省市县乡四级河长15350名，建立起了河湖全覆盖的河长组织体系。全省4.1万块河长信息公示牌全部竖立。
《河北省贯彻落实关于在湖泊实施湖长制的指导意见实施方案》要求，河北省对有湖泊的行政区域设立的原各级总河长名称统一调整为总河湖长，在原湖泊设立的河长名称统一调整为湖长，在河长制体系中健全省市县乡四级湖长体系。湖泊所在的市、县、乡要按照行政区域分级分区设立湖长，雄安新区也要分级分区设立湖长，落实属地管理责任，实行网格化管理，确保湖泊管理范围内每一块区域都有明确的责任主体。（完）
点击进入专题：雄安新区成立一周年 这座城都有哪些大动作？
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