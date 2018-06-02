特朗普确定在新加坡举行美朝领导人会晤 中方回应

原标题：外交部发言人华春莹就朝美领导人会晤筹备最新进展答记者问

“外交部发言人办公室”公众号（xws4_fmprc）消息，6月2日下午，有记者问：当地时间6月1日下午，美国总统特朗普在白宫会见了朝鲜劳动党中央委员会副委员长金英哲，会后特朗普宣布确定将于6月12日在新加坡举行美朝领导人会晤。中方对此有何评论？

答：我注意到有关报道。朝美双方近期围绕两国领导人会晤密切沟通并取得积极进展，在政治解决半岛问题的正确道路上又迈出重要一步，我们为此感到高兴。

中方多次强调，当前半岛形势面临难得的历史机遇，下步能否找到实现半岛无核化与持久和平之路，朝美领导人会晤是关键。我们希望并支持朝美双方继续相向而行、互释诚意，积极推进领导人会晤准备工作，争取实现双方和国际社会都希望看到的结果，为开启半岛无核、和平、繁荣的新时代作出积极贡献。

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