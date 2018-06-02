韶钢松山9死13伤安全事故:34名事故责任人被追责

原标题：韶钢松山9死13伤安全事故

来源：南方日报

南方日报讯 6月1日，广东省安全生产监督管理局对外公布广东韶钢松山股份有限公司“2·5”煤气中毒较大事故和“2·9”高温灼烫一般事故的调查原因及责任追究结果，34名事故责任人被追责。

2月5日2时56分，韶钢松山7号高炉发生煤气泄漏事故，事故造成8人死亡、10人受伤。2月9日23时10分，7号高炉1号风口小套发生穿漏喷溅，事故造成1人死亡、3人受伤。

调查认定这两起事故均为生产安全责任事故，认定广东韶钢松山股份有限公司安全管理混乱、工艺技术管控及安全培训不到位、应急救援不力、安全投入不足等，对两起事故的发生负有责任；认定宝武集团广东韶关钢铁有限公司对下属单位广东韶钢松山股份有限公司存在的安全管理混乱、安全投入不足的问题没有及时纠正和制止；认定属地政府及安全监管部门监管不到位。

通报对两起事故共34名事故责任人和2家涉事企业提出处理意见：一是公安机关已对广东韶钢松山股份有限公司能源环保部副部长等4名涉嫌犯罪的企业人员采取强制措施（其中1人取保候审）；二是建议对宝武集团广东韶关钢铁有限公司董事长等19名企业人员以及韶关市曲江区人民政府、韶关市和曲江区安全监管局的9名公职人员给予党纪、政务处分或其他问责处理。其中有5名企业人员因涉及两起事故责任、受到加重处分的处理；三是依法对广东韶钢松山股份有限公司及其董事长、总经理实施行政处罚，责令撤销广东韶钢松山股份有限公司安全生产标准化二级达标等级、收回相应证书、牌匾；责令宝武集团广东韶关钢铁有限公司向中国宝武钢铁集团有限公司作出深刻检查。

责任编辑：霍宇昂