原标题：中国应用如何走出去？在中东我们有了不错的经验

沙特女生努茱德·莎玛里，用手指不停点着手机屏幕，不时面向镜头兴奋地解说一款手机App（应用）。

靠自拍节目，她已成为沙特知名的“网红”女生，坐拥150万粉丝。能在她节目里出现的物件，来头都不小。

这条视频里，她介绍了一款在沙特流行很多年的手游——《苏丹的复仇》，阅读量达到近百万。

这款游戏的开发者，来自中国。

游戏

“感觉很棒！设计、形式都很有趣。”26岁的沙特小伙穆罕默德·哈立德这样评价。

他是这款游戏的忠实粉丝，还曾是游戏当地论坛的版主，“美工不是十全十美，而且后期付费模块不是人人都能接受，但总体还是很火爆的。”

“2015年，我们开发的阿拉伯语手游《苏丹的复仇》上线。这款游戏长期位居沙特当地手机应用畅销排行榜榜首。”福州龙腾简合网络技术有限公司市场部总监黄瑜冰说。

根据移动应用数据平台App Annie统计，2018第一季度，沙特阿拉伯、土耳其和阿联酋三国畅销游戏TOP5几乎被中国应用占据，可谓“霸榜”。

在沙特手机应用畅销排行上，排名前100的应用中有20款以上出自中国公司。在阿联酋、埃及等其它中东国家，中国应用同样表现强势。

这些应用，是如何做到的？

机遇

知名第三方研究与咨询公司预测，到2020年，中东、非洲地区的消费者在移动互联网应用市场的直接支出，将从2015年的11亿美元增长至66亿美元。

在沙特、阿联酋等居民收入较高的中东国家，网络基础设施完善，智能手机覆盖率高，年轻群体庞大。越来越多像努茱德一样的年轻人正成为移动智能设备的拥趸。

而中东地区本地开发者较少，在娱乐、社交等领域阿语类软件数量远不及英文、中文等软件，这为域外企业进入提供了良机。

2017年1月10日，在阿联酋迪拜，华为手机挑战吉尼斯世界纪录的活动组织者引导人们列队参与自拍。（新华社记者 李震摄）

中国正处于移动互联网高速发展期，以智能手机为代表的移动智能终端市场不断扩大，手机应用产品呈现爆发式增长。

凭借自身的资金、技术优势，中国企业敏锐捕捉到中东地区移动应用市场这一机遇。

努力

要将“中国应用”嵌入中东消费者的手机里，中国的开发者必须注重研发符合对方文化心理和消费习惯的娱乐、社交软件。

黄瑜冰说，“小到一个游戏人物服饰上的花纹、颜色，我们都会查阅当地电视剧、电影等资料，反复调整。”

“阿拉伯语从右至左书写，意味着界面要作相应调整，还要考虑到当地用户的思维习惯、宗教信仰等等方面。”网络游戏开发企业IGG全球商务总监周淑群说。

延展

全球来看，中国移动应用发行商的“出海”之路也越走越宽。游戏是个不错的起点，但中国应用的脚步不止于此。

多家中国公司研发、运营游戏应用，同时希望拓展至社交、电商、资讯等其它领域。

比如在游戏聊天界面里，有人用阿文说了“早上好”，就会掉下来一堆咖啡杯的图标。这些设计让许多当地用户倍感新鲜。

来自中国的购物应用，下载量也很高：

以游戏体验为切口、本地化打法结合技术、资本等优势，中国互联网企业已经在海外细分市场逐渐摸索出“中国应用出海”的一些成功经验。

随着这些产品逐渐成为当地居民娱乐、社交、购物、获取资讯的重要工具，中国App也将更多留在当地人的手机屏幕里。

责任编辑：霍宇昂