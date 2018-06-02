原标题：国家防总：南海热带低压将发展为今年第4号台风
国家防总、水利部发布：6月2日14时，南海南部的热带扰动加强为热带低压，其中心位于我国南海永暑礁西北方约280公里（海南三亚南偏东770公里）的海面上，中心附近最大风力6级（13米/秒）。预计该热带低压将以每小时10公里左右的速度向北偏东方向移动，强度逐渐加强，将于24小时内发展为今年第4号台风。
国家防总要求海南、广东、广西、福建、江西、湖南、云南、贵州省（自治区）防汛抗旱指挥部及长江、珠江防汛抗旱总指挥部，要加强监测预报，强化应急值守和会商分析，及时启动应急响应，提前发布预警信息，按照预案认真做好船只避风和海上作业人员避险工作。特别要加强重点部位和薄弱环节隐患排查，提前做好台风可能影响区域强风和暴雨防范准备，确保人民群众生命安全。
国家防总将根据热带低压发展态势，及时派出工作组指导地方加强防御工作。
（央视记者 周伟 陈博）
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