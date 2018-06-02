原标题：航拍四川达州批发市场火灾现场 明火已被控制

6月1日17时55分许，四川达州市通川区塔石路塔沱市场负一楼库房发生火情，造成1人死亡。由于起火位置位于地下冷冻库，聚氨酯泡沫燃烧，难以寻找火点，烟气扩散快、温度高、毒性大，导致火势向毗邻小仓库和门市蔓延。到6月2日18时，四川省公安消防总队从成都、绵阳、广元、遂宁等7个消防支队共调集553名消防官兵、115台消防车参与处置。

据该市场负责人介绍，起火的商贸城占地52.25亩，建筑面积91000平方米。负一楼16000多平方米，有商家113户，初步估计过火面积约6000平方米。央视记者从达州消防了解到，起火位置位于负一层冷冻库，主要存放水果，其它库房和门市存放各类日杂商品，可燃物极多。由于火灾现场浓烟大，能见度低，给救援增加难度。

目前，救援力量正使用大功率排烟车对外排烟降温，消防官兵强行内攻，逐一破拆卷帘门，射水灭火，全力阻止火势蔓延，防止造成次生灾害。截止到记者发稿，现场明火已经得到控制，正在进行余火清理。（央视记者郑波 张力）

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