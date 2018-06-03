原标题：台媒：台商应和大陆联手去朝鲜赚钱

今天，台湾《旺报》发表了一篇题为《两岸厂商联手开发朝鲜新商机》的社评文章，文章认为，两岸携手开拓新市场，是兴起中的两岸经贸合作新形式。

社评认为，台商早已垂青朝鲜“东亚投资最后处女地”，但未来实际投资时，仍需与陆商紧密合作才有保障。其实，不只朝鲜，当前亚拉非众多经济后进国家投资，都有两岸厂商联手的空间。

台商非常熟悉的“中国式社会主义改革开放路线”，重点在于，以公有制为主体，以私营企业（及个体户）为补充，并欢迎及包容外商投资。这个路线一旦在朝鲜全面推行，必引起众多台商积极前进朝鲜投资。

文章称，在台商心目中，朝鲜投资环境如同30年前的大陆，工资、土地使用费都非常便宜，又对外商非常友善，又是“投资处女地”，将是台商再次演出“朝鲜版”成功经验的新舞台。朝鲜煤铁等天然资源秉赋相对丰富，更有利于台商压低成本；因而台商对朝鲜商机垂青已久。 换言之，台商和朝鲜相关的经营活动，需有大陆官方臂助，才能如愿进行。

文章还称，更值得台商注意的是，陆资厂商早已有不少的朝鲜投资经验，对当地社会情境、经济生态了解程度堪称全球之最，比韩国厂商亦有过之而无不及。因此，将来台商赴朝鲜投资项目，实可以和陆商合资或合作，联手掌握相关商机。

除朝鲜之外，亚非拉其他众多经济后进国家里，也有着两岸厂商携手合资或合作的空间，现在已实际冒出不少苗头；譬如近年大陆几家争抢东南亚、南亚市场的智慧手机品牌大厂，产品中的台商成分甚重，包括使用台商产制组件，或整机由台资企业代工，可说两岸厂商“你中有我，我中有你”。

两岸厂商携手开拓亚非拉新市场，是兴起中的两岸经贸合作新形式。台湾学界正热衷探讨的“新南向和一带一路如何联结发展”课题，其实两岸厂商已经开始朝这个方向在做了。而民进党政府一味疏离大陆经济力、阻挡陆资，想要走去中的开拓国际市场之路，恐怕会严重脱离现实。

（来源：中时电子报）

责任编辑：张迪