原标题：中方就中美经贸磋商发表声明，这三个关键点很重要

[侠客岛按]

中美经贸磋商有了新进展。

在6月2日至3日，刘鹤副总理带领的中方团队和美国商务部长罗斯带领的美方团队，在钓鱼台国宾馆就两国经贸问题进行了磋商。

今天中午，中方就中美经贸磋商发表了声明。通稿全文不长，但信息量还是蛮足的。岛叔认为主要有以下这三个关键点，值得稍加解读一下。

首先，通稿中指出：双方就落实两国在华盛顿的共识，在农业、能源等多个领域进行了良好沟通，取得了积极的、具体的进展，相关细节有待双方最终确认。

可以看到，本次双方能在北京进行磋商的前提，是建立在上个月双方团队在华盛顿磋商时达成的共识之下。

虽然“相关细节有待双方最终确认”，但纵览两次发表的声明中，均提到了美国农业和能源，而这两样无疑成为了中美经贸磋商的突破口，也充分显示了中方的诚意所在。

为什么选择农业和能源，侠客岛已经有多篇文章分析过了。而且，这一选择满足双方需要。再提一句，不久前，中国商务部终止了对美国高粱的双反调查，充分展示出了善意的姿态。

第二，声明中还指出，对于从包括美国在内的世界各国增加进口，中方的态度是始终一贯的，“为了满足人民群众日益增长的美好生活需要，满足经济高质量发展的要求，中国愿意从包括美国在内的世界各国增加进口，这对两国人民和全世界都有益处”。

近的看，这与上次在华盛顿双方发表的联合声明是一致的；更长远来看，更是符合中国国策的。通稿中有这么一句很重要，“改革开放和扩大内需是中国的国家战略，我们的既定节奏不会变”。

有些人担忧、甚至质疑，中方是屈于美国的压力，而选择了大量“买买买”的策略。但其实是忽略了我国一直坚持的开放策略。回看过去，改革开放四十年，中国对内改革、对外开放，经济发展迅速腾飞；现在，习近平总书记也在多个场合提到中国会加大改革开放力度。

可以说，改革开放和扩大内需，这是中国的国家战略，没有中美贸易战，也会得到落实，中国也没有因为中美贸易战，而改变了既定节奏。

第三，通稿中有一句话很关键：“中美之间达成的成果，都应基于双方相向而行、不打贸易战这一前提。如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施，双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。”

这释放了两个信号：1、坐下来谈，前提是不打贸易战；2、如果美方不收手，执意要出台所谓的贸易制裁措施，此前一系列成果就要告吹。

担心不是没有道理的。现如今，美国四处“退群”等一系列行为，早已让国际社会对其信用值大打问号。

拿最近的事来说。上次华盛顿磋商后，中美显然在停止贸易战上达成了默契。不然，美国财长姆努钦也不会宣布双方同意停打贸易战。

但就在这次美国经贸磋商团来华前一天，美国白宫发表声明称，将对从中国进口的涉及“产业重要技术”类500亿美元商品征收25%的关税，并将择日宣布对涉及并购和购买有关类别企业及产品的中国个人和实体实施具体的投资限制和出口管制措施，同时将继续在世贸组织对中国提起有关知识产权的诉讼。

中方的态度很鲜明。外交部发言人华春莹在5月30日的例行记者发布会上表示，美方出尔反尔是对自己国家信誉的损耗和挥霍，并敦促美方言而有信，按照联合声明精神与中方相向而行。

我们可以认为这是美国一贯的“悬崖边缘”式的谈判策略，但依旧会打一个问号：中美贸易战，到底要不要停战；美国财长说了不算，那白宫说了还会不会变卦？

总之，中国一以贯之的立场就是，中国不惹事也不怕事。中国也确实不希望中美关系生变。但中国是有底线的，中方也有信心、有能力、有经验捍卫中国人民利益和国家核心利益。

最后，附上通稿：

6月2日至3日，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤带领中方团队，与美国商务部长罗斯带领的美方团队在北京钓鱼台国宾馆就两国经贸问题进行了磋商。双方就落实两国在华盛顿的共识，在农业、能源等多个领域进行了良好沟通，取得了积极的、具体的进展，相关细节有待双方最终确认。

中方的态度是始终一贯的。为了满足人民群众日益增长的美好生活需要，满足经济高质量发展的要求，中国愿意从包括美国在内的世界各国增加进口，这对两国人民和全世界都有益处。改革开放和扩大内需是中国的国家战略，我们的既定节奏不会变。

中美之间达成的成果，都应基于双方相向而行、不打贸易战这一前提。如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施，双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。

编辑/百里云鹤

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