税务总局责成调查有关影视人员“阴阳合同”问题

[国家税务总局责成江苏等地税务机关调查核实 有关影视从业人员“阴阳合同”涉税问题]
央视记者独家消息，针对近日网上反映有关影视从业人员签订“阴阳合同”中的涉税问题，国家税务总局已责成江苏等地税务机关依法开展调查核实。如发现违法行为，将严格依法处理。国家税务总局将在已部署开展对部分高收入影视从业人员依法纳税情况进行评估调查的基础上，进一步强化风险防控措施，加大征管力度，依法查处违法违规行为。（央视记者孙艳）
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