原标题：海口江东新区概念性规划方案面向全球招标 6月3日16时正式启动

据海南日报客户端丨记者刘冀冀 陈若龙 周达延

记者从6月3日下午召开的中国（海南）自贸区海口江东新区新闻发布会上获悉，海口江东新区概念性规划方案国际化招标工作将于2018年6月3日16时正式启动，将面向全球公开邀请最优秀的规划设计机构共同参与。

据介绍，设立海口江东新区是海南省委省政府深入贯彻习近平总书记4·13重要讲话和中央12号文精神系列行动的重要一环，是建设中国（海南）自由贸易试验区的重大举措。

海口江东新区将按照“世界眼光、国际标准、海南特色、高点定位”，坚持“大视野、大思路、大手笔、大开合”工作思路，在省委省政府的坚强领导下，按照“两年出形象、三年出功能、七年基本成型”的总体部署实施，集成世界一流规划设计机构、一流开发机构、一流施工单位，高起点规划、高标准设计、高品质建设生态化、国际化、人性化的江东新区，打造成为海南展示中国风范、中国气派、中国形象的重要窗口。

同时，海口江东新区将着眼国际一流水准，坚持生态优先、绿色发展，坚持城乡统筹、一体化设计，坚持“五网”先行、一次性规划，打造世界一流的零碳新城，打造彰显中国文化海南特色的靓丽名片，打造城乡一体和谐共生的中国示范，打造全球领先的生态CBD，实现生态空间山清水秀、生活空间宜居适度、生产空间集约高效，促进人与自然和谐共处，建设“青山绿水、碧海蓝天”城乡一体的现代化田园城市。

概念规划国际招标将于北京时间2018年6月3日16时正式启动，应征机构须在6月22日前提交资格预审申请文件。经权威专家组成的专家委员会评审后，6月27日前确定通过资格预审的10家投标机构，中标单位经实地踏勘和调研后9月份提交设计方案。专家评审委员会将对设计方案进行综合评定，选取优秀方案1个、优良方案2个，并给予奖励。

责任编辑：霍宇昂