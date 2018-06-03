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江苏无锡地税：已按照上级要求依法开展调查核实

江苏无锡地税：已按照上级要求依法开展调查核实
2018年06月03日 17:15 政府网站
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　　对于大家关注的问题，我们已按照国家税务总局和江苏省地方税务局的要求依法开展调查核实。如发现违反税收法律法规的行为，将严格依法处理。

　　来源：无锡地税

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责任编辑：霍宇昂

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