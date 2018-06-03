崔永元揭“阴阳合同”后最新表态:正和当事人通话

原标题：揭“阴阳合同”引税务介入 崔永元最新表态：正和当事人通话、解决
国家税务总局的文章称：针对近日网上反映有关影视从业人员签订“阴阳合同”中的涉税问题，国家税务总局高度重视，已责成江苏等地税务机关依法开展调查核实。如发现违反税收法律法规的行为，将严格依法处理。国家税务总局将在已经部署开展对部分高收入影视从业人员依法纳税情况进行评估调查的基础上，进一步强化风险防控措施，加大征管力度，依法查处违法违规行为。
今天下午5点10分，《每日经济新闻》记者反复拨打崔永元的电话号码，并多次给他发短信和打电话后，崔永元接受了《每日经济新闻》记者简短电话采访。他连声说：“我现在没有时间。”并告诉《每日经济新闻》记者：“我现在没有时间接受采访，我正在跟当事人通话，解决这些事情。”
点击进入专题：聚焦“范冰冰涉税案”：税务总局责成调查“阴阳合同”问题
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