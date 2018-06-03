内蒙古大兴安岭原始林区雷击火蔓延 4000人赴火场

原标题：（社会）内蒙古大兴安岭原始林区雷击火蔓延 近4000人赶赴火场扑救

新华社呼和浩特6月3日电（记者邹俭朴）据内蒙古大兴安岭森林防火指挥部消息，发生在内蒙古大兴安岭北部原始林区和汗马国家级自然保护区的两起森林火灾3日仍在持续。截至3日凌晨，汗马火场已扑打火线逾11公里，阿巴河火场累计扑打火线逾5公里。内蒙古自治区防火指挥部门已调集近4000名扑火人员和大型设备赶赴两处火场进行扑救。

据前线扑火人员介绍，大兴安岭林区连日来的高温干旱天气，给火灾扑救带来了一定的困难，白天局部地段火墙接近2米，在4-5级西南风作用下，呈中高强度地表火迅速蔓延。扑救人员趁晚间气温降低、火势减弱，采取分兵合围、强攻推进和一点突破、递进超越战术对火场进行快速封控。

截至3日凌晨，总计已有1390人进入两火场进行扑救。其中阿巴河火场660人，由于火势蔓延较快，扑火队伍从公路突进，中间穿插，分兵扑救，追击火头；汗马火场730人，采取“多点突破、分段夹击”战术积极扑救。

由于两处火场均处于北部原始林区，地形复杂，偏远无路，加之地处高山陡角，地表植被茂密，且为易燃的针阔混交林，运兵非常艰难。目前灭火前指共调集3900人和多台大型设备向两处火场进行集结和扑救，预计3日19时前，后续扑火队伍全部集结到位。

目前，火场共调集航空护林飞机8架，蟒式运兵车、NA-140全道路运兵车各2台，推土机、挖掘机等大型设备10台以及通信指挥、医疗救护、后勤保障车辆多台；结合火场地形地势及植被分布特点配备了油锯、割灌机、风力灭火机、水泵等扑火工器。

另据内蒙古大兴安岭林区森林火灾紧急视频会议消息，内蒙古气象局已组织力量，一旦气象条件成熟，将对火场进行人工增雨。

进入防火紧要期以来，内蒙古大兴安岭林区干旱少雨、高温低湿，多地最高气温达35℃以上，超过历史同期极值，加之干雷暴频发，雷击火进入集中爆发期，防火形势十分严峻。（完）

责任编辑：霍宇昂