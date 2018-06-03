雄安中小学生校服向全球征设计方案 金奖可获5万

原标题：雄安中小学学生装向全球征集设计方案 优胜者可优先入驻主办方在雄安产业园

中国雄安官网6月2日电（记者董悦）雄安新区中小学学生装（校服）设计邀请赛于6月2日正式启动。雄安新区中小学学生装（校服）研究中心作为主办单位向全球专业机构和人士征集全系列设计方案，获得金奖的参赛机构或个人可获得5万元奖金，所有获奖者同等条件下可优先入驻主办方在雄安新区所属产业园办公空间，并享受优待政策。

本次大赛以“文质雄安、礼育天下”为主题，以校服为载体，希望参赛作品积极融入新区绿色、智能、创新的核心发展理念，共同探索建立雄安新区中小学学生装（校服）形制体系。设计方案应充分融合《河北雄安新区规划纲要》中所指出的核心思想，弘扬中华风范，彰显地域文化特色，展现创新风尚。设计元素提炼及款式色彩呈现简约大气，符合新时代青少年形象气质，既要充分考虑地域整体形式美感的统一性，又要兼顾不同校园文化背景的差异化体现。作品实物要求制作精细、结构完整、配饰齐全、准备充分、表现形式完美。尺寸规格要求如下：小学男生150 cm标准身高，女生140 cm标准身高。中学男生170 cm标准身高，女生160 cm标准身高。

本次大赛参赛作品需涵盖中小学生一年四季着装，包括运动装系列和制服系列。大赛共分为四个阶段，第一阶段参评机构或参评者于6月16日-7月20日提交设计方案及其《参评表》、《著作权转让承诺函》。第二阶段专家评审组将在7月21日-7月31日对参评方案进行初评，确定并通知入围终评环节的参评机构或参评者，签发入围通知书。第三阶段，入围参评机构或参评者需在8月1日-9月10日完成全系列20套实物作品制作，按通知要求编号标注所有套系作品。第四阶段，入围参评机构或参评者于9月11日-9月12日携实物作品及纸质版《作品登记表》至雄安新区报到并参加终评环节。终评以预审答辩和现场展演的方式进行。参评机构及参评者可通过主办方官方指定网站（fashionxiongan.com）下载填写《作品登记表》。

本次设计征集面向全球，从事服装设计的专业机构，或有服装设计相关经验的专业人士，均可报名参评。雄安新区中小学学生装（校服）研究中心将对获得金奖、银奖、铜奖、单项奖、优秀奖的参评机构和参评人颁发奖杯、证书，并分别给予金奖5万元、银奖3万元、铜奖1万元、单项奖5000元和优秀奖3000元的奖金。凡是入围终评环节的参赛机构或参赛者，主办方以参评作品为单位给予10000元人民币的制作补贴。

此外，此次邀请赛获得金奖、银奖、铜奖的机构或个人还有机会受邀进入雄安新区中小学学生装（校服）设计竞标环节；或与主办方进行战略合作签约，共同致力于雄安新区中小学学生装（校服）研究及推广工作；或同等条件下可优先入驻主办方在雄安新区所属产业园办公空间，并享受优待政策。

雄安新区是千年大计、国家大事。教育文化先行是新区全面实现高起点规划、高标准建设之根本。学生装作为一种特殊化的教育手段，不仅可以直观地诠释新区校园和地域文化特色，同时更是展示新区精神内涵和未来面貌的重要载体。雄安新区中小学学生装（校服）研究中心于2018年1月由雄安新区主导设立，其所在地容城县为“北方服装名城”。研究中心是以雄安新区中小学校服体系建设与推广需要而设立的集政府资源、产业优势、教育机构、设计研发、文化研究、安全检测、工效学评价、数据库建设及校服产供销等多领域为一体的综合性、开放式的创新服务平台。研究中心将依托专业化的设计管理、工程技术和人才资源优势，致力于标准化的设计研发和生产供应体系建设，打造智能化的数据采集、安全检测和质量评价系统，形成市场化的可持续发展的商业运营机制。

责任编辑：霍宇昂