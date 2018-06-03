崔永元：正与主管部门协调取证 一周左右会有消息

原标题：崔永元：正与主管部门协调取证等细节，一周左右就会有消息

6月3日晚六点左右，《每日经济新闻》记者又一次拨通了崔永元的电话。

崔永元在接受《每日经济新闻》记者专访时表示，现在他正在与主管部门协调怎么见面、在哪见面、如何取证等具体细节。“你等等吧，差不多一周左右就会有消息。”“等着呗，国家税务总局都开动了，就等着呗。”

这件事是否会成为中国影视行业明星税收改革的标志性事件？崔永元告诉《每日经济新闻》记者，“我都没有想过，这些跟我没有关系。谁知道这事怎么就点燃了。”

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