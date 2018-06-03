环球网：国家出手 演艺圈会大地震吗？

原标题：国家出手，演艺圈会大地震吗？

范冰冰税没税？

看崔永元微博上撕范冰冰好几天了，

但今天，事情的性质在起变化。

今天（3日）下午，国家税务总局在官网发布消息称，已责成江苏等地税务机关调查核实有关影视从业人员“阴阳合同”涉税问题。

内容如下：

针对近日网上反映有关影视从业人员签订“阴阳合同”中的涉税问题，国家税务总局已责成江苏等地税务机关依法开展调查核实。如发现违法行为，将严格依法处理。

国家税务总局将在已部署开展对部分高收入影视从业人员依法纳税情况进行评估调查的基础上，进一步强化风险防控措施，加大征管力度，依法查处违法违规行为。

随后，江苏省地税局称，按照国家税务总局要求，对网上反映的有关影视从业人员签订“阴阳合同”中的涉税问题，江苏省地税局已组织主管税务机关等依法开展调查核实。如发现违反税收法律法规的行为，将严格依法处理。

而这一切的源头，恐怕要回到“崔永元开撕范冰冰”这件事上。

环环下午还推送过一篇崔永元的嘴，范冰冰的税，互撕的八卦在变味。说的是崔永元曝范冰冰4天6000万天价片酬，并起底疑似大小合同、阴阳合同等偷漏税等潜规则，有了最新进展。无锡地税已介入崔永元爆料范冰冰涉税案调查。权威法学专家认为，如果税务机关调查阴阳合同客观存在且行为人涉嫌逃税，应当依法下达追缴通知，责令补缴并缴纳滞纳金，涉嫌犯罪的应移送公安机关。

近日，#崔永元开撕范冰冰#事件被频频刷屏。这段开撕历程从五月撕到了六月，也让吃瓜群众们着实热闹了一番。

为啥崔永元这次“撕得那么深，那么认真”，以致于闹得如此沸沸扬扬？事件起因一起来复习下：↓↓↓

2004年冯小刚拍摄的电影《手机》被认为影射当时任职央视《实话实说》栏目主持人崔永元。

《手机》的主人公叫严守一，是电视台《有一说一》栏目的主持人。电影讲述了他出轨、离婚的一系列故事。而当年的小崔，正靠着《实话实说》的节目如日中天。

《手机》一上映，不少人把崔永元代入角色，舆论沸沸扬扬，最后崔永元还发表了万字文章炮轰这部电影，更直接和冯小刚刘震云结了梁子。

今年，冯小刚再拍《手机2》，崔永元放出了和刘震云的沟通过程：

在沟通无果的情况下，崔永元就此事愤怒，微博连续发文，挂人，挂合同，矛头直指《手机》导演冯小刚、编剧刘震云，主演范冰冰。

而到现在为止，焦点都聚集到了范冰冰出演电影《手机2》时签订的“大小合同”上！

那么问题来了，究竟什么是大小合同呢？

演员与剧组签订“大小合同”（也有人称其为阴阳合同），演员的片酬分别写进两份合同，一个数额大，一个数额小。说白一点，小合同为阳合同，可以公开，可以拿出来给有关部门看和查；大合同不对外公布，原因你懂滴。至于为什么要这样做，相信很多网友都能猜到，演员尤其是明星收入税率高，为了能少交点税。

崔永元在接受采访时表示：本身对范冰冰并不感冒，但因为范冰冰在24号那天发了一条关于拍摄《手机2》的微博，才彻底激起了崔永元的怒火。

于是就有了曝光合同后的一切……

崔永元还称现在自己有一抽屉合同：“慢慢来，着什么急啊，多了大家也看不懂。随便拿出来一个，当事人都得进去。”

今年对范冰冰来说似乎流年不利。她投巨资拍摄的电视剧《巴清传》因男主角高云翔在澳大利亚涉嫌性侵被捕，迟迟不能播出。有消息说李晨代替高云翔将义务出演抠图式男主。

但现在，人们只关心范冰冰到底税没税？中国演艺圈会不会因此大地震？

嗯，吃瓜群众坐等后续。

。

。

。

。

。

。

转自朋友圈：老百姓挣钱太难，明星挣钱太容易。如果再偷税漏税……

责任编辑：霍宇昂