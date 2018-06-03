媒体：明天臭氧来袭 佩戴口罩对防止臭氧伤害无效

原标题：注意！明天臭氧来袭，戴口罩也没用！

一场降雨洗去了京城的炽热，但北京市环保局预测，明日（6月4日），臭氧将成为北京空气的首要污染物。不仅是北京，据生态环境部通报的6月中上旬全国空气质量预报会商结果，受持续高温和近地面偏南风输送影响，京津冀大部、山东大部和河南北部部分城市都可能出现臭氧轻至中度污染。

此外，从6月4-15日，我国长三角区域、华南区域、西北区域和东北区域的首要污染物都有臭氧的身影。

为何天气转暖、阳光灿烂，臭氧就会不请自来？它对人体有何危害，我国臭氧污染现状如何，该如何防护？

全球每年约200万人死于臭氧污染

近地面的低空臭氧，究竟来自哪里？中国工程院院士、北京大学教授唐孝炎解释说，在温度较高、日照相对较强时，大气中的氮氧化物和挥发性有机化合物（VOCs）经紫外线照射发生光化学反应，就生成了臭氧。

因此，晴空万里、艳阳高照、紫外线强烈的夏天，特别容易生成臭氧污染。臭氧在常温下是一种有特殊臭味的淡蓝色气体，往往看到蓝天白云，结果却是臭氧超标。

“臭氧不仅本身有害，其大气质量浓度还反映了大气的氧化能力，也就是生成二次污染物的能力。因此，想控制或降低大气中的臭氧污染和大气氧化性，就必须同步减少氮氧化物、VOCs的排放，做到污染物协同控制。”唐孝炎说。

作为强氧化剂，臭氧的健康危害不容忽视。臭氧会强烈刺激人的呼吸道，造成咽喉肿痛，引发支气管炎和肺气肿等；甚至会导致人的神经中毒，头晕头痛、视力下降、记忆力衰退；破坏人体免疫机能，诱发淋巴细胞染色体病变，加速衰老等。高浓度臭氧还会危害农作物等植物。

世界卫生组织曾统计发现，2010-2014年间，全世界每年大约有200万人死于臭氧浓度过高引起的污染，其中60%是患有心脏病的老人。2014年，上海市因为臭氧污染而导致老年居民死亡的有1892例，住院者有2.6万多例。

我国臭氧污染呈逐年逐月上升趋势

当前我国的臭氧污染情况如何？据生态环境部在5月例行新闻发布会上公布的臭氧监测结果显示：2017年，我国338个城市环境空气臭氧平均浓度为149微克/立方米，同比上升8%，较2015年上升11.2%。2015-2017年，338城市以臭氧为首要污染物的超标天数占比分别为16.9%、22.5%、33.4%，呈逐年上升状态。2018年1-4月，338城市臭氧平均浓度分别为86、104、134、157微克/立方，呈逐月升高趋势。

“我国臭氧污染呈现连片式、区域性污染特征，主要集中在辽宁中南部、京津冀及周边、长三角、武汉城市群、陕西关中地区及成渝、珠三角区域。”生态环境部环境监测司司长刘志全说，我国臭氧污染以轻度为主，还未发生严重污染，更没出现过“爆表”。

刘志全说，当前臭氧污染问题凸显的三大主要原因是：其前体物——氮氧化物和VOCs排放量大，尤其是VOCs排放来源多、分散，尚未得到有效控制；高温、强光照天气；臭氧性质活跃、生成机理复杂，氮氧化物和VOCs减排过程中也可能因比例不协调导致臭氧浓度不降反升等。

“从发达国家臭氧污染治理经验看，只要持续推进氮氧化物和VOCs减排，长期看，臭氧浓度将逐渐下降；短期看，臭氧浓度可能还会受天气、前体物浓度比例等因素影响出现较大波动。”刘志全说。

臭氧浓度高时减少室外活动

其实，在发达国家，臭氧问题也远未到彻底解决的时候，比如美国加州地区也屡屡出现臭氧超标现象。

刘志全说，下一步，我国将加强对臭氧污染的治理和管控。措施包括加快推进光化学监测网建设，在重点区域和城市开展VOCs例行监测，加强工业园区、重点污染源的VOCs排放监督性监测，摸清臭氧来源和主要影响因素，为臭氧污染治理提供决策支撑；推进臭氧污染和PM2.5污染协同治理；强化氮氧化物和VOCs排放重点行业、领域治理，尤其是加强VOCs治理短板。“现在正在加快步伐，加大治理力度。VOCs治理量大面广，不仅有工业，还有生活源的，包括装修涂料、餐饮等都有VOCs排放，治理起来是要有一个过程。”

对于居民个人防护来说，臭氧污染特点是局地、污染时间相对集中，一般出现在中午温度最高的几个小时。中国疾控中心环境与健康相关产品安全所专家叶丹表示，室外臭氧浓度高时，最好减少外出及室外活动。一旦外出，敏感人群需做好防护，可佩戴帽子、墨镜等防护产品。

有研究数据表明，室内臭氧暴露是室外臭氧暴露的1.7倍。因此，在臭氧浓度高的正午，应减少室内通风换气次数；如条件允许，可开启室内空气净化设备，活性炭等滤网材料能有效吸附并清除空气中的臭氧，在较为凉爽清晨和深夜开窗通风；激光打印机工作时会释放臭氧和粉尘，这时尽量远离。

平时还应适量增加体育锻炼，提高身体素质，增强免疫力，可适当减轻臭氧对上呼吸道的损伤。值得注意的是，与预防PM2.5危害不同，佩戴口罩对防止臭氧伤害无效。

来源：科技日报

责任编辑：霍宇昂