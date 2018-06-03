北京海淀长春桥东南侧便道有人持刀伤人 两人受伤

6月3日11时许，海淀警方接群众报警称，在长春桥东南侧便道有人持菜刀伤人。警方迅速赶赴现场处置，将嫌疑女子当场控制，并联系急救部门将两名受伤女子送医救治。经初步调查，嫌疑人张某某（女，31岁，河北人）与伤者杨某某（女，24岁，河北人）、王某某（女，27岁，河北人）均系在京务工人员，互为亲属关系。目前，此案正在进一步工作中。
来源：海淀公安分局
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