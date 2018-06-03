原标题：广东遂溪两车相撞油罐车爆炸 离加油站仅数十米

事故发生现场 钟欣 摄

中新网客户端湛江6月3日电 （记者 梁盛）3日下午18时32分，325国道广东湛江市遂溪县黄略镇源水加油站与沈海高速源水路口交界路段，发生一起空载液氨槽罐车与一辆淤泥货车相撞起火，继而造成油罐车爆炸的交通事故。接报后，当地政府、公安交警、消防等部门立即赶赴现场处置。目前，火势已被扑灭，事故中无人员伤亡，相关工作正在有序处理中。

据了解，事故地点距中石化遂溪源水加油站仅数十米之遥，事发时，液氨槽罐车正好是空车运载，否则后果不堪设想。（完）

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