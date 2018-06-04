朝韩朝美双方接触顺利进行 中方对此回应

原标题：朝韩、朝美顺利接触 中方：感到高兴 下一步朝美首脑会晤是关键

[环球时报-环球网报道 记者 郭芳]据报道，近日朝韩、朝美双方接触顺利进行，半岛问题政治解决进程取得了积极进展。朝韩双方就《板门店宣言》具体落实方案、设立共同联络事务所及举行军事、体育和红十字会会谈等达成多项共识。朝鲜劳动党中央委员会副委员长金英哲结束访美，美国总统特朗普称美朝领导人会晤将如期举行。在4日的例行记者会上，中国外交部发言人华春莹表示，近日以来朝鲜半岛形势在进一步趋缓，在朝韩关系改善和朝美对话方面都取得积极进展，中方为此感到高兴，表示支持。她表示，下一步能否找到实现半岛无核化与持久和平之路，朝美领导人会晤是关键。

华春莹说，我们对朝韩举行高级别会谈并取得积极成果表示欢迎和支持。当前形势下，朝韩双方推进落实《板门店宣言》，促进和解合作，有利于巩固半岛缓和对话势头。我们希望朝韩双方继续加强对话，改善关系，为推动半岛无核化和政治解决半岛问题进程发挥积极作用。同时，朝美双方近期围绕两国领导人会晤密切沟通并取得积极进展，在政治解决半岛问题的正确道路上又迈出重要一步，我们为此感到高兴。

“中方多次强调，当前半岛形势面临难得的历史机遇，下一步能否找到实现半岛无核化与持久和平之路，朝美领导人会晤是关键。”华春莹表示，中方希望并支持朝美双方继续相向而行、互释诚意，积极推进领导人会晤准备工作，争取实现双方和国际社会都希望看到的结果，为开启半岛无核、和平、繁荣的新时代作出积极贡献。

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