原标题：王毅：当今世界存在三个方面的赤字问题

南非当地时间6月4日，国务委员兼外交部长王毅在南非出席金砖国家外长正式会晤时表示，当今世界正面临百年未有之大变局。就挑战而言，存在三个方面的赤字问题。

一是治理赤字。全球性挑战日益突出，但缺乏有效的全球应对，单边主义、保护主义思潮抬头，全球治理体系和多边机制受到冲击。

二是信任赤字。国际竞争摩擦上升，地缘博弈色彩加重，冷战思想和工具被重新拾起，国际社会信任与合作根基受到侵蚀。

三是发展赤字。全球发展失衡，特别是收入分配不平等、发展空间不平衡是国际社会面临的最突出问题，成为一些国家社会动荡的重要原因。

王毅表示，金砖国家在维护世界稳定、促进共同发展方面负有重要国际责任。我们要高举政治解决的旗帜，通过对话协商解决热点问题。要坚持公平正义的原则，维护国际关系基本准则。要坚定多边主义信念，加强联合国在国际事务中的中心作用。当前形势下，金砖国家应携起手来，共同应对新威胁、新挑战，既为自身发展营造稳定的环境，也为世界发展做出应有的贡献。（央视记者 周涛）

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