新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

王毅：当今世界存在三个方面的赤字问题

王毅：当今世界存在三个方面的赤字问题
2018年06月04日 19:51 央视新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：王毅：当今世界存在三个方面的赤字问题

　　南非当地时间6月4日，国务委员兼外交部长王毅在南非出席金砖国家外长正式会晤时表示，当今世界正面临百年未有之大变局。就挑战而言，存在三个方面的赤字问题。

　　一是治理赤字。全球性挑战日益突出，但缺乏有效的全球应对，单边主义、保护主义思潮抬头，全球治理体系和多边机制受到冲击。

　　二是信任赤字。国际竞争摩擦上升，地缘博弈色彩加重，冷战思想和工具被重新拾起，国际社会信任与合作根基受到侵蚀。

　　三是发展赤字。全球发展失衡，特别是收入分配不平等、发展空间不平衡是国际社会面临的最突出问题，成为一些国家社会动荡的重要原因。

　　王毅表示，金砖国家在维护世界稳定、促进共同发展方面负有重要国际责任。我们要高举政治解决的旗帜，通过对话协商解决热点问题。要坚持公平正义的原则，维护国际关系基本准则。要坚定多边主义信念，加强联合国在国际事务中的中心作用。当前形势下，金砖国家应携起手来，共同应对新威胁、新挑战，既为自身发展营造稳定的环境，也为世界发展做出应有的贡献。（央视记者 周涛）

责任编辑：霍宇昂

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区