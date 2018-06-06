土美达成“曼比季合作路线图” 叙库武将撤出此地

原标题：土美达成“曼比季合作路线图” 土外长称叙库武将撤出曼比季

5日，土耳其外长恰武什奥卢举行记者会，就土美达成的“叙利亚曼比季合作路线图”进行说明。

恰武什奥卢说，根据土美达成的协议，曼比季的库尔德武装“人民保护部队”将撤出这一地区，撤出时，他们的武器将被收缴。

土耳其外长 恰武什奥卢：第一步，人民保护部队和库尔德工人党要离开曼比季。他们离开时武器将被收缴，他们会到幼发拉底河东部去。不过这并不意味着我们会允许他们一直留在那里，实际上对土耳其的威胁，正是来自幼发拉底河东部。

土外长：路线图或推广至叙其他地区

恰武什奥卢表示，有关路线图的准备会议将在10天内结束，而路线图的实施预计会在6个月内完成。

恰武什奥卢还说，在曼比季路线图成功推进后，这一模式未来也可能被用于幼发拉底河东部拉卡、科巴尼等受“人民保护部队”控制的地区。他说，土耳其不会允许“人民保护部队”这样的恐怖组织在叙利亚任何城市拥有任何地位。

土耳其外长 恰武什奥卢：实际上对土耳其的威胁，正是来自于幼发拉底河东部的。库尔德工人党、人民保护部队、民主联盟党，因此这一路线图同样也会在这个地区实施。通过评论我们发现一些人没有看懂土美两国的声明。我们已经说过了，在曼比季之后，这一路线图也会在其他受人民保护部队控制的地区推行，这就是我们的协议。

不过，恰武什奥卢同时表示，美国并未承诺将“人民保护部队”列为恐怖组织。

曼比季靠近土耳其边境，目前由美国支持的叙利亚库尔德武装“叙利亚民主军”控制，该武装力量主要由库尔德武装“人民保护部队”领导。土耳其认为“人民保护部队”是被土耳其政府列为恐怖组织的库尔德工人党在叙利亚的分支。

责任编辑：霍宇昂