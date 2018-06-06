国务院安委办约谈山西运城 2个月内15人死亡7受伤

原标题：国务院安委办约谈山西省运城市
6月1日，国务院安委会办公室约谈山西省运城市人民政府，要求就2个月内连续发生4起较大事故，深刻剖析原因、切实整改。
近期运城市较大生产安全事故集中多发，2个月之内连续发生4起，涉及交通、有色、化工等多个行业领域，共造成15人死亡，7人受伤。
国务院安委办要求，运城市要深入查找原因，找准问题，深刻吸取教训，全面研究对策措施，防止类似事故重复发生。同时要求严肃认真做好事故调查处理工作，严肃追究相关人员责任特别是企业主要负责人责任。山西省安委办要加强跟踪督办，事故结案后尽快向社会公布调查处理报告，发挥好事故警示教育作用。
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