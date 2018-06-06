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深圳发布暴雨红色分区预警 全市停课

深圳发布暴雨红色分区预警 全市停课
2018年06月06日 14:15 央视新闻
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　　原标题：深圳发布暴雨红色分区预警 全市停课

　　受今年第四号台风艾云尼的影响，今日12时55分，深圳发布暴雨红色分区预警。

　　本次预警生效后，上午已放学的中小学、幼儿园停课。学校校舍必须开放，同时应指派专人负责保护到校的学生和入园的儿童，至学生（幼儿）安全离校。除情况允许或者监掮人陪同外，学校不得让到校学生自行离校。可能出现危险情况的，学校应当安排学生到安全场所避险。未离家上学的学生应留在家中。（央视记者 张琦）

责任编辑：霍宇昂

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