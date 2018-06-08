台风艾云尼带来强降雨 江西部分乡镇农田损失严重

原标题：台风“艾云尼”带来强降雨 江西部分乡镇农田、蔬菜大棚损失严重

台风“艾云尼”于昨晚晚上8时30分在广东阳江海陵岛再次登陆，登陆时中心附近最大风力8级。这是今年第4号台风“艾云尼”在6号先后登陆广东徐闻和海南海口以后，第三次登陆。“艾云尼”也给江西一些地方带来强降雨。在江西永新县，连日来的大到暴雨导致部分乡镇受灾，气象部门昨天（6月7日）发布暴雨蓝色预警信号。

记者在永新县坳南乡看到，强降雨导致部分农田、蔬菜大棚损失严重，基地的四十五个蔬菜大棚被淹，地势低洼处积水深至膝盖，原本在采摘期的一些蔬菜因被水浸泡，无法售卖。

蔬菜大棚基地负责人 何小东：每天（辣椒）都可以摘到一千三百斤左右，市场价目前来说在一块八到两块。我现在辣椒泡水的话基本上就全都卖不出去了，全部受损了。为减少农户损失，当地政府组织人员深入一线救灾，帮助群众减少损失。

永新县坳南乡党委副书记 尹三仔：及时排水，把这个受灾的程度降到最小，加紧受灾的（地区）基础设施的完善。据江西省气象局消息，受“艾云尼”影响，8号江西全省大部分有阵雨或雷阵雨，西部、北部局部有中到大雨或短时强降水。

责任编辑：霍宇昂