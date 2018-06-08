香港天文台发出黄色暴雨警告信号 部分幼稚园停课

原标题：香港天文台今晨发出黄色暴雨警告信号 幼稚园部分班次停课
今天（8日）清晨6时50分，香港天文台发出黄色暴雨警告信号，表示香港广泛地区已记录或者预料将会有每小时雨量超过30毫米的大雨，且雨势可能持续。
昨天（7日）香港天文台发出3号强风风球信号，目前仍然生效，预计今天上午香港大部分地区平均风速每小时41至62公里。天文台表示，3号强风信号将会在今天上午大部分时间维持，并视风力变化考虑更改热带气旋警告信号。
香港教育局今晨宣布，幼稚园上午班及全日班，肢体伤残儿童学校及智障儿童学校今日停课。
影响香港的热带风暴艾云尼预计将逐渐缓慢移动入广东西部内陆，但是其雨带结构仍将对香港造成威胁。（央视记者 甘露）
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