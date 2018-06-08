新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

公安部:5月来已为高考考生办理加急身份证近7万张

公安部:5月来已为高考考生办理加急身份证近7万张
2018年06月08日 08:47 央视新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：公安部：5月以来已为高考考生办理加急身份证近7万张

　　记者7日从公安部获悉，5月份以来，全国公安机关已为高考考生办理加急身份证6.9万余张。对办理居民身份证的考生，各地公安机关实行当场受理、审核、签发，当天上传信息，72小时内发放身份证，实现了“一站办结”。对考试期间丢失身份证的异地考生，公安机关实行“全市办理”，考生在就近派出所或办证大厅可随时办理临时身份证。

责任编辑：霍宇昂

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区