公安部:5月来已为高考考生办理加急身份证近7万张

原标题：公安部：5月以来已为高考考生办理加急身份证近7万张
记者7日从公安部获悉，5月份以来，全国公安机关已为高考考生办理加急身份证6.9万余张。对办理居民身份证的考生，各地公安机关实行当场受理、审核、签发，当天上传信息，72小时内发放身份证，实现了“一站办结”。对考试期间丢失身份证的异地考生，公安机关实行“全市办理”，考生在就近派出所或办证大厅可随时办理临时身份证。
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