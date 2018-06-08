环保督察进江西首日 2年前要求整改公司再被投诉

原标题：地方政府敷衍整改 环境问题久拖不决 江西瑞金万年青水泥有限责任公司环境问题引关注

企业环境问题整改不到位，所在地政府敷衍整改、回避问题，不落实卫生防护距离内居民搬迁。6月7日，江西省人民政府网站发布《关于江西瑞金万年青水泥有限责任公司环境问题调查处理情况的通报》（下称《通报》），并提出整改要求。这个在2016年中央环境保护督察和今年督察“回头看”期间频频被投诉的问题，有了处理进展。

环保整改不到位企业一再被投诉

“您好，这里是中央环境保护督察组。请问您有什么情况需要反映？”

“我要投诉江西瑞金万年青水泥有限公司污染环境，影响周围居民日常生活。”

2018年6月1日，中央第四环境保护督察组进驻江西首日，就接到4个反映这家企业污染问题的电话投诉。本轮督察“回头看”中，这个问题成为督察组向江西转办的重点案件之一。

事实上，早在2016年8月中央环境保护督察期间，督察组向江西转办的信访案件中，就包含江西瑞金万年青水泥有限责任公司（下称瑞金万年青公司）的有关投诉。

对此，江西省近日即派调查人员赶赴瑞金，中央第四环境保护督察组也组织督察人员前往调查。

瑞金万年青公司位于瑞金市云石山乡田心村。厂区周边有居民楼与企业相隔不足百米。居民老朱向督察人员抱怨，晚上被企业生产噪声吵得睡不着觉。居民梁女士反映，工厂扬尘太大，家里天天忙着搞卫生。

江西省《通报》显示，瑞金万年青公司环保问题整改不到位。一是原煤堆场未采取封闭管理措施，原料进出时会造成粉尘无组织排放，对周边居民产生影响。二是未按要求规范建设原煤贮存场所，雨期煤场产生的少量淋溶水未经有效处理，经水沟外排至厂区外农田；厂区内的瑞金万年青商砼有限公司存在搅拌车清洗废水直接从雨水沟外排现象。三是生产时产生的噪声，对厂界附近居民造成影响。

地方政府敷衍整改 企业卫生防护距离内民居林立

2016年8月，瑞金市人民政府针对督察组转办的有关瑞金万年青公司的信访案件，向社会公开发布《瑞金市人民政府关于中央环境保护督察组第二十六批70-31号信访件的调查处理情况报告》（下称《报告》）。

其中提到，“根据该公司的环评报告和实际情况，卫生防护距离600米范围内原有67户居民，已搬迁（但房屋未拆除）39户居民，剩下云石山乡田心村盐帐下小组和社公背小组25户、云石山乡丰垅村下陂子小组3户居民尚未搬迁。”

然而，记者日前随中央环境保护督察组赴现场时看到，企业卫生防护距离600米范围内的居民楼数量也远超于此。仅厂区南门外一街之隔，就有大片居民区，且建设年限远早于2016年。

对于居民户统计数据出入，瑞金市相关负责人近日向中央第四环境保护督察人员坦言，2016年向社会公布的数据“可能不准确，当时负责调查的人报上来给我，我就签了。”

根据工作部署，今年中央环境保护督察“回头看”重点盯住督察整改不力，特别是生态环保领域形式主义、官僚主义问题。其中，生态环保领域形式主义的表现之一，就是层层做汇总，无人核实况。

瑞金市政府在2016年的《报告》中还提出，“已责成瑞金市工信局和云石山乡政府，将瑞金万年青水泥有限责任公司卫生防护距离内的住户逐步拆迁到位。”

然而，将近两年时间过去了，承诺并没有兑现。江西省发布的《通报》显示，2016年8月中央环保督察组指出问题后，“企业所在地政府敷衍整改，截至目前万年青公司卫生防护距离内居民无一搬迁。”

省里提要求：整改、搬迁、问责

针对瑞金万年青公司及所在地政府存在的问题，江西省环境保护督察问题整改工作领导小组提出要求。一是企业所在地市政府及有关部门加大执法监管力度，督促瑞金万年青公司立即加大整改力度，对原煤堆场采取封闭管理，强化沿途道路降尘措施，加强外排废水收集处理，进一步减少噪声，最大限度减少对周边居民的影响。二是企业所在地政府制定卫生防护距离内居民搬迁计划，限期完成搬迁工作，切实维护人民群众的环境权益。三是赣州市就企业所在地政府及相关部门对中央环保督察问题整改不力情况进行深入调查，依纪依规严肃问责。

瑞金市市长赖联春向督察组人员表示：“我们会非常认真地研究，尽快制定详细的解决方案。”

责任编辑：霍宇昂