新京报评多起暴雨触电事故:城市不该是市民冒险岛

原标题：每一个城市都不该是市民的“冒险岛”

一座安全、文明的城市，不该是需要掌握各种安全贴士的“冒险岛”，而该是市民随心自在的安乐窝。

▲6月8日，广州普降大雨，多地出现积水、内涝。 图片来源：视觉中国

文 | 温文

前些日子，因为台风“艾云尼”带来的强降雨。广州、佛山、肇庆等地都发生了三起市民在街头疑似触电死亡事件。三起事故，都发生在雨天的街头，都指向触电死亡。

这让许多人都感觉到恐惧，以至于许多市民在下雨天都不敢出门，即使不得不出门，也都有点战战兢兢。毕竟，在城市的街头，到处都可以见到通电的公共设施，电表、电箱、电线杆、电闸，通电的广告箱等等，不一而足。

事实上，类似雨天街头触电死亡事故，在过去发生过不少，远不止广东这三起。比如，2013年8月郑州，一周内的两场大雨中，4人触电身亡；2016年7月，河南开封发生过4起室外触电事故，造成1人受伤，4人死亡；2016年7，四川乐山，两名年轻男子因为路边灯杆漏电，触电倒地身亡……其实只要你用“触电、雨天”作为关键词去搜索，类似这样的案例还能发现不少。

这些雨天触电身亡的案例，每一起背后都有各自具体的原因，即使和公共设施有关的案例，背后的原因也颇为复杂，有的是因为公共设施的损坏，有的是因为公共设施的老化，还有的则是因为公共设施使用不当，当然也包括公共设施设计不合理，或者这些原因兼而有之。

不同的城市、同样的下雨天，同样是在室外或街头，抛开那些偶发的不可控的因素外，到底有多少是因为公共设施本身设计不合理、维护不到位、更换不及时造成的呢？如此之多的街头雨天死亡案例，提醒我们，是时候该严肃地重视这个问题了。

即使有些事故，是因为人们使用公共设施不当造成的，但作为提供和维护公共设施的公共部门亦有责任去思索，该如何最大概率地避免人们使用不当。

这不是吹毛求疵。今年1月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进城市安全发展的意见》，里头就提到，“城市基础设施建设要坚持把安全放在第一位，严格把关。”这里所谓安全第一，是指相对于城市基础设施发挥出公共功能，它的安全性，永远都要摆在首位。

之前某城市的公交站台，平时晴天雨天都没有发生安全问题，可因为一场大雪就坍塌了，压死了人，这就难以称得上是把安全摆在首位。真正将安全摆在首位，严格按照建设标准建设，按照维护规则维护，是最基本的要求。更进一步的要求是，设施的建设和维护者，要从人性化的角度，尽可能细微而周全地预知和排除各种安全隐患。

比如一些通电的公共设施，严格按照标准安装建设，是基础性的要求，但同样重要的是，需尽可能预知并排除它在暴雨、风雪天气下的安全隐患。现代城市，公共设施错综繁复，人性的精细化管理，已经成为不少城市执政者的标配。一座安全、文明的城市，不该是需要掌握各种安全贴士的“冒险岛”，而该是市民随心自在的安乐窝。

□温文（媒体人）

责任编辑：霍宇昂