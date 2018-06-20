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受强降雨影响 210国道汉中段3000方公路护坡垮塌

受强降雨影响 210国道汉中段3000方公路护坡垮塌
2018年06月20日 15:03 央视新闻
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　　原标题：[微视频]现场：210国道汉中段3000方公路护坡轰然垮塌

　　受18日强降雨影响，今天上午9点多，210国道汉中镇巴拴马岭段发生垮塌，总方量3000立方，事故路段双向交通暂时中断。

　　事故发生后，汉中市公路局镇巴公路段立即投入救援，由于之前有安全预案，事故没有造成人员伤亡。据公路勘察人员检查，垮塌位置是公路护坡，垮塌原因是强降雨造成山坡水饱和量过大造成的。

　　这次事故造成镇巴前往西安、汉中交通临时中断，无人员伤亡。记者从镇巴县汽车站了解到，今早发出的两趟班车已经撤回，并做好旅客安抚工作。（央视记者 常青）

责任编辑：霍宇昂

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