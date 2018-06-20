媒体：俄罗斯都做到了 中国足球不能只想着撞大运

原标题：俄罗斯都做到了！中国足球不能只想着撞大运了……

俄罗斯队球迷庆祝球队获胜。当日，俄罗斯队以3比1战胜埃及队，取得两连胜。新华社记者陈益宸摄

“北极熊”的整个身体已经挤进16强，只剩下一个后脚跟还在外头。

对于经济距离顶峰时期非常遥远的俄罗斯，对于近年来接连受到国际体育界惩罚的俄罗斯来说，这个成绩值得他们骄傲。

不要说什么东道主优势，这一点在任何国度都是客观存在的。但两场比赛下来，俄罗斯队8个进球，7个净胜球，俨然成为本届世界杯截至目前最突出的成绩，这对于世界排名仅仅70位的俄罗斯队而言，绝对算得上是石破天惊。

记者 | 树文 王浩宇

本文转载自新华社客户端，原标题为《前进，达瓦里希》。

俄罗斯队球员马·费尔南德斯（左）庆祝队友进球。新华社记者陈益宸摄

这块土地上是有足球传统的，远的如雅辛不说，苏联队最后的辉煌应该是在1988年的欧锦赛上，达萨耶夫威慑群雄，但在决赛中遭遇了风头更劲的荷兰三剑客，成就了范巴斯滕零角度的美名。而在此之后，即便出现过阿尔沙文等天才选手，俄罗斯人却很难在世界大赛上展示自己的风采。

但这一次，俄罗斯人做到了！

出席国际足联2017联合会杯与2018世界杯比赛志愿者项目启动仪式的前苏联国家男足守门员达萨耶夫。

在这场比赛的时候，记者观察到，这个曾举办冬奥会的城市，明显没有记者想象中那么多的球迷。白天，在索契冬奥会奥运村的广场上，一位当地的足球训练人员拿着话筒声嘶力竭地介绍自己，呼吁大家一起参与，但响应者寥寥。

一位久居当地的华人告诉记者，在俄罗斯，人们可能更喜欢看冰球、排球，大家对足球的兴趣并不是特别大，尤其是俄罗斯国家队成绩很不理想的情况下。

俄罗斯队球员戈洛文（右）与埃及队球员阿布德尔沙菲在比赛中拼抢。新华社记者陈益宸摄

在欧洲职业足坛，近年来，随着资本的投入，俄罗斯足球有了一定的起色，在欧罗巴联赛的决赛中，偶尔也会出现俄罗斯球队的身影。但即便这样，俄罗斯也算不上欧洲顶级的足球强国。

但这样的俄罗斯，为什么能在世界杯上取得突破？为什么中国还没有做到？

在俄罗斯一处处的社区边，随处可见的体育设备，各种锻炼的人群，他们正确的体育观以及长期积累下的传统，带来的积极影响显而易见。

一名俄罗斯球迷在揭幕战开赛前。

某种意义上，美国也是如此。尽管足球在美国排不上号，但并不影响美国队在世界杯上时不时打进16强。

虽然现在中国的经济体量已经超越了俄罗斯，但如果我们的孩子依然是眼镜度数越来越高，如果我们的球员依然不想着提高只想挣快钱，如果我们的足球官员只想着年复一年地撞世界杯、奥运会的大运……那么，在足球上，等待我们的只有失望。

对于中国足球人而言，现在还是在痛苦而坚定地打造基础阶段，不要妄想天上掉一个馅饼。

在学习任何值得我们学习的地方之余，或许我们还可以对俄罗斯队说一声：前进，达瓦里希。

责任编辑：霍宇昂