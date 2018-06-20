云南景谷发生泥石流灾害 紧急转移97人(图)

原标题：云南景谷发生泥石流灾害 紧急转移97人

6月20日，云南省景谷县多地出现较大范围的暴雨天气，强降水导致县城出现内涝，部分山区出现泥石流灾害。

据初步统计，凤山镇平寨村那肖田村民小组发生泥石流灾害，共造成该村民小组32户97人不同程度受灾。目前已紧急转移人员97人，其中被困人员22人（已全部安全转移），灾害未造成人员伤亡，各种农作物受灾70余亩，民房受损16户16间，冲毁车辆10辆，摩托车3辆。造成经济损失约850余万元，具体灾情正在进一步核实中。

灾情发生后，景谷县委、政府及时组织县应急办、国土、农业、民政、交通、水务、公安、消防等部门深入一线抢修救援。目前，相关部门正在对公路塌方和河道阻塞处进行疏通，同时加大了对地质灾害隐患点的巡查，做到及时排除安全隐患。（央视记者 李劲松）

责任编辑：霍宇昂