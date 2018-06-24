李鸿忠：党员对党忠诚要从信仰开始 心力上下功夫

原标题：李鸿忠的一堂党课

22日下午，中央政治局委员、天津市委书记李鸿忠以普通党员身份参加他所在的市委办公厅会议处党支部“七一”主题党日活动，并为支部全体党员讲党课，与大家交流学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的心得体会，重温党的光辉历程，牢固树立“四个意识”，增强坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导的思想自觉和行动自觉。

李鸿忠（资料图）

李鸿忠说，在纪念中国共产党成立97周年之际，我们以参加组织生活的方式一起交心谈心、学习交流，庆祝党的生日，具有特殊意义。他指出，回顾97年波澜壮阔的历史进程，我们党从无到有、从小到大，成为13亿多人口大国的执政党，彻底结束了旧中国一盘散沙的局面，以强大的组织力领导力，团结带领全国各族人民万众一心、聚沙成石，夺取了革命、建设、改革各个时期的伟大胜利。特别是党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央以巨大的政治勇气和强烈的责任担当，统揽“四个伟大”，推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。历史雄辩地证明，中国共产党是实现中华民族伟大复兴的坚强领导核心。党的十九大郑重宣示中国特色社会主义进入了新时代，每一名党员都应以永不懈怠的精神状态，不忘初心，牢记使命，坚定理想信念，朝着宏伟目标奋勇前进。

李鸿忠强调，维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导，是提高党的组织力领导力、确保我们党高度集中统一的根本保证。必须把“两个维护”作为钢铁纪律，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装每一个支部、每一名党员，筑牢思想基石，统一意志行动，形成力量源泉。习近平总书记作为党的核心、人民领袖、军队统帅，是新时代中国特色社会主义的掌舵者、领路人。要牢固树立“四个意识”，把忠诚爱戴核心、捍卫追随核心融入灵魂、铸入党性。要把维护党中央权威和集中统一领导作为最高政治原则，严守党的政治纪律和政治规矩，确保党中央政令畅通、令行禁止。

“党员对党忠诚要从信仰开始，在心力上下功夫。”李鸿忠说，精神力量是最宝贵的力量。要怀有虔诚笃信的赤子之心，时刻从“两个维护”出发，锻造绝对忠诚，汇聚起上下同欲、攻坚克难的磅礴伟力。要扎实抓好基层党建，持续深化“维护核心、铸就忠诚、担当作为、抓实支部”主题教育实践活动，充分发挥基层党组织凝聚力战斗力，教育引导每位党员自觉抵制错误言行，担当职责使命，争当先锋表率，为党和人民事业作出新的更大贡献。

天津市委常委、市委秘书长李毅参加。

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