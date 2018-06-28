新京报：区委副书记找关系办家事 是权力运行出轨

原标题：区委副书记找关系处理家事，是权力运行出轨

权力与政府官员的私人情感是两条道上的车，不能并驾齐驱，更不能混为一谈。否则，权力就会乱操心，权力运行生态就会被破坏，甚至滋生权钱交易、权力寻租等违法、违纪行为。

▲湖南省邵阳市大详区区委副书记阳志奇给隆回县县长刘军所发短信。 图片来源：上游新闻

文|汪东旭

据媒体报道，湖南邵阳大祥区区委副书记阳志奇给同属邵阳的隆回县县长刘军发了条短信，他在短信中称，“陈某春、阳某贞是我妹夫妹妹，家里发生了一件事，请你指示当地党委政府高度重视，认真处理、不要欺负他们……”6月26日，阳志奇的短信截图被传到网上，引发网友热议。有网友质疑阳志奇是在耍特权“解决妹妹家里的事”。

因为修路的问题，新闻中的陈某春、阳某贞与村干部发生了纠纷。这本是一件“小事”，但因为作为亲戚的区委副书记给县长“打招呼”，迅速引起舆论围观。此事甫一曝光，关注的焦点就已不再是修路产生的纠纷，而是公权力是否逾越乃至滥用的问题。

因为很多人在遇到类似纠纷时，不一定会有作为基层政府官员的亲戚来给自己撑腰。如果面对的是强势的“对手”，很多人只能吃哑巴亏，甚至陷入“叫天天不应，叫地地不灵”的困境。

权力本应在公平、公正的轨道上运行。如此，民众才能感受到权力规范运行带来的安全感、获得感。权力与政府官员的私人情感是两条道上的车，不能并驾齐驱，更不能混为一谈。否则，权力就会乱操心，权力运行生态就会被破坏，甚至滋生权钱交易、权力寻租等违法、违纪行为。

当事村民是否受到了不公平对待，作为区委副书记的亲戚不能偏信其一面之词。因为作为政府官员，要保持清醒认知，坚决排除感情亲疏对事物认知的影响，将沟通交流、化解矛盾、解决问题的主动权交到当地有关部门，而不能以权力优势，对事件的判定进行干预和定性。这样的干预和定性，就已经逾越了基本的行政伦理和规范，甚至容易触碰法纪红线。

事实上，人们之所以对此新闻高度关注，其根源还在于对权力运行情况的关注。权力运行事关民众的根本利益。有亲戚官任区委副书记（即便不是在一个区县），就可以突破正常的办事程序，这是人治而非法治，如不加以纠正，就可能导致权力运行失范，也有悖于全面从严治党、依法治国的核心要义。因此民众会对此类可能影响到他们正常利益诉求的权力干预产生极大的兴趣，并痛恶之。

诚然，政府官员也是社会人，也有亲朋好友。但是，政府官员在工作和生活中，却要让权力的归权力，让亲情的归亲情。如果私人情感与公权运行发生交叉，甚至主次颠倒，就难免影响公正、违背规矩、逾越红线。

因此，政府官员对权力多一分敬畏、对民众的利益多一分担当，在面对私人情感悄无声息的拉拢侵蚀之时，才能谨守为官做人的底线，保证权力规范有序地运行，从而为民众汇聚更多安全感与获得感。

□汪东旭（职员）

责任编辑：霍宇昂