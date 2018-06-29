新京报:“为指标强制出院”错在机械执行医保限额

原标题：“15天被出院”错在机械执行“医保限额”

医保的因素当然要考虑，但控制总额并不意味着限制个别病人合理的就医需求。这中间，医院应该更精准地施治、更合理地用药，而不是动辄“一刀切”。

文|胡印斌

长期被诟病的“分解住院”“15天被出院”问题，今年年初终于迎来了“按病种分值付费”的改革。不过，时隔半年，医保病人“被出院”的尴尬依然存在。近日，据羊城晚报报道，家住广州天河的范先生最近几个月辗转了5家医院，如今再次面临“被出院”；家住广州荔湾的黄女士已经被“15天出院”困扰了整整5年，如今每月还要担心父亲接下来该转去哪家医院。

不止广州，类似情况上海媒体此前也有报道。尽管很多医院并不承认有相关规定，但“15天被出院”在很多地方显然已成常态，不少医院上演着相同的戏码。

一般来说，医保部门会根据不同医院每年的费用、等级来划定医保费用，而“医院把限额分解到科室，又把指标下达到医生”，医生为了顺利完成指标，就将医保报销费用分摊到每一个住院病人身上，这样一来一旦有“超标”的患者，就会因为住院天数达到“15天被出院”。而实际上，医保局相关负责人称，医保限额是“给医院全院设定指标，并不是每一个病人的标准”。

可以说，为了完成指标而强迫病人出院，是医院在对病人的治疗问题上搞“一刀切”，是对“医保限额”简单、机械的执行。

病人的情况错综复杂，存在很大的差异性，罔顾具体体征情况，设定“15天”最高限额，显然不能覆盖所有现象，这中间，既会有无效住院，也会产生病人被来回折腾的情况。

不该转院而转院，相当于人为中断治疗过程，而转院之后，尽管也会转交相应的病历、“出院小结”，但毕竟医生不能对病人跟踪到底，治疗方案和用药情况都难以衔接，并不利于病人的康复。

更不要说，转院之后往往又要经历一次重新抽血、拍片、化验……病人及家属一番折腾不说，对于宝贵的医保资源而言，也是严重的浪费。难道说，“可以报销”就不必考虑具体的情况了吗？事实上，这样“合法合规”的浪费更可怕。

若想彻底改变这种状况，一方面，医院还是要回归“治病救人”的根本，病人何时出院，应该有相应的标准和指标，何为合理治疗、何为赖床滞留，并非不可捉摸。

另一方面，医保的因素当然要考虑，但控制总额并不意味着限制个别病人合理的就医需求。这中间，医院应该更精准地施治、更合理地用药，而不是动辄“一刀切”。无论如何，“医保限额”不应该成为转院的硬性指标。

当然，从医保部门而言，也应该有更灵活、更高效的监管。比如对不同层次的医疗需求设定不同的报销比例，引导病人选择更经济合理的药物，避免不合理用药等等。

管理要有创新，要针对具体情况适时调整。以农村医保为例，现在一些地方设定报销必须住院，结果导致一些县医院人满为患，不需要住院的病人为了报销也要住院。这些，都是新课题，都需要进一步精准应对。

□胡印斌（媒体人）

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