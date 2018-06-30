治理房地产乱象专项行动启动 不给楼市留炒作空间

原标题：不给楼市留炒作空间（锐财经）

近日，住建部会同中宣部、公安部、银保监会等部委联合印发了《关于在部分城市先行开展打击侵害群众利益违法违规行为 治理房地产市场乱象专项行动的通知》，决定于2018年7月初至12月底，在北京、上海、天津、深圳等30个城市先行开展治理房地产市场乱象专项行动。对此，分析人士认为，此行动不仅针对部分地区房地产市场的升温苗头与长期积弊，更表明“房子是用来住的，不是用来炒的”这一定位不会发生改变。因此，任何幻想中国主动放松楼市调控、让炒作者有机可乘的想法都是不明智的。

七部委联手治理楼市乱象

俗话说：“没有规矩，不成方圆。”房地产市场事关经济平稳发展与民生福祉，扰不得、乱不得。

根据住建部等七部委联合印发的《通知》，本次专项行动主要包括四个方面：一是打击操纵房价房租、捂盘惜售、捏造散布虚假信息、制造抢房假象、哄抬房价、违规提供“首付贷”等投机炒房团伙；二是打击暴力驱逐承租人、捆绑收费、阴阳合同、强制提供代办服务、侵占客户资金、参与投机炒房的房地产“黑中介”；三是打击从事违规销售、变相加价、一房多卖、霸王条款、价格欺诈以及限制阻挠使用公积金的房地产开发企业；四是打击发布不实房源和价格信息、进行不实承诺等欺骗、误导购房人的虚假房地产广告。

《通知》要求，要广泛发动群众监督，畅通群众举报投诉渠道，对群众反映强烈、问题突出的典型案例要挂牌督办，及时公布查处结果，回应社会关切，着力构建房地产市场共治共管的局面。

与此同时，国家发改委有关负责人在谈及如何使用外债问题时也指出，近两年，部分企业尤其是房地产、地方政府融资平台等企业外债发行规模有所增加。主管部门希望鼓励企业外债募集资金重点用于支持创新发展、绿色发展、新兴产业、高端制造业等。

“房住不炒”基调不变

“一方面，房地产市场牵动着建材、装修、家居、金融等诸多领域，对经济平稳健康运行来说举足轻重；另一方面，房地产也是重要的民生领域，关乎千家万户的生活，可谓牵涉面广、关注度高。最近一段时间，我国各地楼市也确实暴露出了不少问题和隐患。因此，相关主管部门及时针对市场乱象和积弊进行治理，是非常有必要的。”中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军在接受本报记者采访时说。

在市场人士看来，近期部分地区房地产市场的躁动与人才吸引政策有很大关系。数据显示，2018年前5个月有超过35个城市发布了40多次人才吸引政策。

中原地产首席分析师张大伟分析指出，目前大部分城市的人才政策是可以直接落户，降低了购房门槛，带来了房地产市场的上涨预期，增加了炒房客借助人才政策趁机炒作的可能性。张大伟认为，吸引人才不能简单地变成吸引购房者。

实际上，在发现人才政策可能会给炒房者带来可乘之机后，很多城市都进一步出台了细则，以进一步突出“房子是用来住的，不是用来炒的”这一基本定位。例如，长沙提出，在限购区域内个人购买的商品住房，须取得不动产权属证书满4年后方可上市交易；西安最新调控政策则要求，在住房限购区域范围内，暂停向企事业单位及其他机构销售商品住房和二手住房。

健康发展有利长远

不久前，中国社科院发布的《中国住房市场发展月度分析报告》显示，2018年1月至5月，全国各地出台房地产调控政策达159次。专家预计，下半年楼市调控将继续呈现收紧态势，调控精准性将进一步提高。

此次七部委治理楼市乱象既包括北京上海这类一线城市，也包括西安、宜昌等大量二三线城市。易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，这充分表明当前楼市调控没有放松迹象，各地政府也不应该懈怠，而是要积极管起来，让楼市真正步入平稳发展态势。

“如今，中国对于房地产市场已经有了明确的定位，就是满足实际的居住需求，而不是投机炒作。在实践中，房地产市场中存在的种种乱象，推高了居民为了居住而购房或租房的成本，致使少部分群体获利，而供求关系扭曲、市场价格失真、市场预期混乱。住建部等多部委联手治理，就是剑指问题的源头，清除积弊，最终促进房地产市场健康发展。”赵锡军说。

与此同时，中国人民银行货币政策委员会日前在2018年第二季度例会上也再次强调了“稳健的货币政策保持中性”“管好货币供给总闸门”“优化融资结构和信贷结构”“提升金融服务实体经济能力”等政策基调。分析认为，这也释放了稳定房地产调控的信号。

文/王俊岭

责任编辑：霍宇昂