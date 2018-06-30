民航局：7月起低空旅游等飞行活动可在线申请

原标题：民航局：7月起通航预飞可在线申请
来源：央视新闻客户端
通用航空是指公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行和低空旅游、医疗卫生、抢险救灾等方面的飞行活动。
记者从民航局获悉，从7月1日起，我国开始执行通航预飞申请审批统一管理，跨区域飞行计划可以登录系统在线申请。
根据民航局发布的《关于启用通用航空管理系统预先飞行计划管理功能的通知》，从7月1日起，跨区域申请通航预飞可以通过网络在线申请。用户登录通用航空管理系统，注册账号填写飞行计划，提交系统后等待批复。
也就是说，今后飞行计划跨越两个战区、或者两个空管局辖区、或使用外籍航空器、飞行员的情况，不用再报送申请材料，在线填写提交即可。同一战区内、空管局辖区内的非外籍航空器、飞行员仍按照现行规定报送申请。
《通知》还规定，有关医疗急救、搜寻援救、抢险救灾等飞行计划可随时申请；一般飞行计划申请至少提前一个工作日，受理时间为08：00-15：00。因为特殊原因没能及时提交飞行计划的，说明情况后，民航局视情况协调相关部门办理。目前，在线申请系统不适应用于公务航空预先飞行计划。
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